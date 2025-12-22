Россия должна немедленно освободить похищенных из Грабовского украинцев, - МИД Литвы

РУС
Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
370

Литва решительно осудила похищение вооруженными силами РФ более 50 мирных жителей из села Грабовское Сумской области, значительная часть из которых - пожилые люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в соцсети X.

Военное преступление без срока давности

В заявлении литовской стороны отмечается, что Россия должна немедленно освободить похищенных граждан и обеспечить их безопасное возвращение домой.

Будрис также отметил, что целенаправленные нападения на гражданское население, в частности на пожилых людей, в очередной раз демонстрируют полный цинизм и безграничную жестокость российской агрессии. Такие действия прямо квалифицируются как военное преступление, за которое Россия не избежит ответственности.

Литва также заявила, что в отличие от Украины, РФ не заинтересована ни в прекращении огня, ни в справедливом и длительном мире, а вместо этого системно подрывает международные усилия, направленные на завершение войны.

В заявлении отдельно отмечается, что террористические действия России не могут и не должны восприниматься как новая норма, а международное гуманитарное право остается в силе: Женевские конвенции и мандаты международных организаций не отменены и должны выполняться.

Призыв к международным организациям не молчать

Литва призвала международные организации действовать в соответствии со своими мандатами и не молчать перед лицом преступлений РФ против Украины и ее мирных граждан, подчеркнув, что именно действия, а не молчание, определяют их актуальность как во время войны, так и в мирный период.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

Автор: 

А може, вони не хочуть, щоб їх звільнили після того, як їх асвабаділі?
22.12.2025 16:01 Ответить
Недавно також читав таку думку, взяли село руські без бою, сказали мешканцям, або ви виїжджаєте в РФ і виживите, бо тут і зараз будуть військові дії, ймовірно штурм села ВСУ... очевидно що мешканці виїдуть ніхто подихати не захоче, а наші підняли галас про викрадених з села українців...
22.12.2025 16:06 Ответить
после того как Хйло массово бомбит ракетами города\инфраструктуру с кучей трупов, показывает всякие последствия плена\кацапских пыточных и т.п., верить в гуманитарные намерения как-то сложно. теперь уже надо доказывать обратное потому как уж больно много.
22.12.2025 17:33 Ответить
На росию не распространяются международные законы,
так приняла госдума.
22.12.2025 17:38 Ответить
 
 