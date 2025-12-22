Среди гражданских, вывезенных россиянами из Грабовского, были дети. Также РФ взяла в плен 13 украинских военных, - Зеленский
Среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское на Сумщине, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
РФ похитила детей
"Там (в Грабовском. - Ред.) оставалось 52 человека - граждан Украины, которые не эвакуировались... Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили и вели какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что росс ийскиевоенные их заберут", - сказал президент.
В плен попали военные
Также, как рассказал глава государства, когда российские войска вошли в село, то взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А іменника "рускі" взагалі в українській мові не існує.
А як що б підарів зайшло більше?
У всіх сумісників, в тилу, була б ворожа дрг! У дроноводів, у реб, у мінометників....
Зате тепер, їх героїчно будуть визволяти з полону!
А поруч, у іншому повідомленні, два героя 200+ діб сиділи в окопі, без ротації.
круговорот совка в Украине.
Пояснюю - на 4-й рік війни кацапи спокійно перейшли лінію фронта , спокійно захопили наших полонених , а головне - вони довго і спокійно ходили по селу ! Тобто - люди не сидять в одній хаті , Грабовське - велике село , тобто кацапи мали час , аби все його обійти і зазернути в кожну хату !
Хто за це понесе відповідальність ?