Новости Рф вывезла 50 гражданских из Грабовского
3 899 66

Среди гражданских, вывезенных россиянами из Грабовского, были дети. Также РФ взяла в плен 13 украинских военных, - Зеленский

зеленський

Среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское на Сумщине, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

РФ похитила детей

"Там (в Грабовском. - Ред.) оставалось 52 человека - граждан Украины, которые не эвакуировались... Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили и вели какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что росс ийскиевоенные их заберут", - сказал президент.

В плен попали военные

Также, как рассказал глава государства, когда российские войска вошли в село, то взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

Автор: 

Топ комментарии
+18
НІяка мобілізація не допоможе, якщо ставитись до служби, як ті 13 довбодятлів, які просто розважалися, судячи з кацапських відосиків - ані караулів не ставили, нічого взагалі.
22.12.2025 18:53 Ответить
+13
Ці 13 довбограїв навіть не повідомили командування про те, що противник зайшов у село. Вони взагалі нічого не зробили - просто всі 13 тупо забили болт на службу.
22.12.2025 19:07 Ответить
+11
Якби на село посунув би механізований бат ворога- то так, не втримали б. Але, схоже, що зі сторони кацапні там були 1-2 взводи без броні та арти. Може, 13 і не втримало б село, але могли хочаб в втримати ВОП на деякий час, щоб підкріплення змогли підійти, або могли відступити. Але ж ні - їх взяли без жодного спротиву, бо вони взагалі нічого не робили, щоб себе захистити.
22.12.2025 19:05 Ответить
Якщо це була сіра зона, як в полон потрапили військові?!
22.12.2025 18:44 Ответить
НІяка мобілізація не допоможе, якщо ставитись до служби, як ті 13 довбодятлів, які просто розважалися, судячи з кацапських відосиків - ані караулів не ставили, нічого взагалі.
22.12.2025 18:53 Ответить
13 військових не втримали б ціле село без дронів, без артилерії, без розвідки, без РЕБ, без резервів.
22.12.2025 18:56 Ответить
Якби на село посунув би механізований бат ворога- то так, не втримали б. Але, схоже, що зі сторони кацапні там були 1-2 взводи без броні та арти. Може, 13 і не втримало б село, але могли хочаб в втримати ВОП на деякий час, щоб підкріплення змогли підійти, або могли відступити. Але ж ні - їх взяли без жодного спротиву, бо вони взагалі нічого не робили, щоб себе захистити.
22.12.2025 19:05 Ответить
ВОП існує в батальйонному районі оборони, для цього там має бути батальйон, а батальйон має бути розгорнутий в складі бригади, а бригада має бути розгорнута в складі армійського корпусу, тоді це оборона.
22.12.2025 19:19 Ответить
А потім,коли їх обміняють,будуть про них же говорить -"13 захисників повернулися з полону".
22.12.2025 19:57 Ответить
Ці 13 довбограїв навіть не повідомили командування про те, що противник зайшов у село. Вони взагалі нічого не зробили - просто всі 13 тупо забили болт на службу.
22.12.2025 19:07 Ответить
Бачив у Телеге 5 з цих 13. Дебіли. Але це не їх вина (такими мабуть народилися), а вина тих, хто їх туди поставив.
22.12.2025 19:13 Ответить
не здивуюсь, якщо вони там ще й задрочували місцевих
22.12.2025 19:17 Ответить
А це не була сіра зона - вона зараз стала сіра. Там 13 довбойобів сиділи, які розважалися і не звертали уваги на те, як кацапи їх з дронів на відео знімають. Власне - кацапи саме тому з зайшли саме в це село, бо побачили, які там "військові" ідіоти - шашличкі смажять, зброю місцевим дають потріляти і тд
22.12.2025 18:51 Ответить
Поки нормальні люди сидять в тилу, в армію набирають кого попало, чому тепер дивуватись.
22.12.2025 18:55 Ответить
Так вперед, на фронт, Ігорьок!
22.12.2025 19:18 Ответить
Давай ти до мене, я вже на фронті.
22.12.2025 19:20 Ответить
Просто здивований, що батьки так відносяться до своїх дітей Джерело: https://censor.net/ua/n3591860 - і не соромно, вовік??? І тут ти всіх звинувачуєш. Всі кругом винні.
22.12.2025 18:45 Ответить
Голову ДПСУ у відставку!
22.12.2025 18:45 Ответить
І? Що далі?
22.12.2025 18:47 Ответить
І далі ДПСУ потрібно перепідпорядкувати від МВС до ЗСУ
22.12.2025 18:50 Ответить
І очільник вже мабуть є? Часом не командувач ПвК Південь?
22.12.2025 19:32 Ответить
Дивно, в 22 році, його щось не хвилувала доля дітей...
22.12.2025 18:46 Ответить
А що тут вдієш коли прикордонники всі у нас на Львівщині кордони стережуть Різдво ж на "носі" люди за сардельками і маслом "ломанулись" в Польщу плюс проблема з втікачами-ухилянтами нікуди не зникла ну і "міндічам" треба "зелені" коридори організовувати!
22.12.2025 18:50 Ответить
Що ж вони тобі так муляють у тебе на Львівщині? Не дають до Польщі втекти?
22.12.2025 19:21 Ответить
"Різдво ж на "носі" люди за сардельками і маслом "ломанулись" в Польщу " ... Так не ломіться , купуйте українське , патріоти довбані ! А тоді плачете що поляки вас бидлом звуть , бидло ви і є раз за польським лайном готові один одного затоптати ((((
22.12.2025 20:28 Ответить
То у нас є примусова евакуація чи нема? 4 рік війни, а вони церемоняться з ждунами.
22.12.2025 18:50 Ответить
Це жах.Виходить кордон дирявий?Заходь виходь собі.Може зняти резерви що боронять Тису?
22.12.2025 18:51 Ответить
Село на самому кордоні і військові якісь беззахисні - прийшли - забрали і пішли
22.12.2025 18:52 Ответить
Сумську ТРО під Покровськ відправили , а кордон хай відкритий...
22.12.2025 18:52 Ответить
До чого не доторкнувся ,все проступає,падло кончене
22.12.2025 18:52 Ответить
Про яких він рускіх балакає ? Я таку націю не знаю. А ви ? Є росіянин, є мордвин, татарин. А таких не знаєМО ! Чи зєлєенскій збирається грати роль Джугашвілі - в образ входить ?? Вже чотири роки талдичить про невідомих рускіх. Для всього світу.
22.12.2025 18:53 Ответить
Рускі це всі руськомовні.
22.12.2025 18:59 Ответить
І про таких не чув. У мене в атестаті написано РОСІЙСЬКА - добре. То наш КлоВун і в школі навіть не вчився ? А вже туди, в президенти поліз. Щоб маєток придбати родинний в Лондоні ? А наші лохотрони зелене світло для нього включили, аби смішив ?
22.12.2025 19:07 Ответить
Які ще руськомовні? Таких не існує вже років 400. Кацапи - російськомовні, а не руськомовні.
А іменника "рускі" взагалі в українській мові не існує.
22.12.2025 19:08 Ответить
Покажи российско-английский словарь. Росийского языка нет в природе, так же как и росийской культуры.
22.12.2025 19:16 Ответить
ладно хоч так до цього була та сторона .
22.12.2025 19:03 Ответить
Добре каже. Вони і є русскіє.
22.12.2025 19:05 Ответить
Кацапи офіційно є росіяни, а не руссіє. Слова "русскіє" в українскій мові взагалі немає.
22.12.2025 19:09 Ответить
Брехня, слово "руські" з'явилося в мові з появою українського письма.
22.12.2025 19:19 Ответить
Треба терміново перейменувати Рава-Руську на Львівщині
22.12.2025 19:30 Ответить
Помилочка вийшла. Чеченець або лезгін ніколи не були руськими. Та й Ленін, вождь всіх великоросів, саме так називав їх. Тому, як хто створив Україну, так одразу Ленін (який особисто такі питання ніколи не вирішував на пленумах партії (б). А як назвати великоросів росіянами, то язик не повертається ? Не чудіть людей слуги.
22.12.2025 19:13 Ответить
Прикол в тому що вся ота срань яка мешкає на сході . і яка приперлася нас вбивати , вони всі кажуть що вони - рузкіє .! І кацапи ( росєяни тобто ) , і буряти , і татари , і якути - всі стверджують що вони - рузкіє ..
22.12.2025 19:38 Ответить
Він говорить те що в сценарії написано, а пишуть йому зовсім не дурні люди, слово рускій заходить його виборцю, а такі слова як кейс, дедлайн, драфт він і сам може не знати їх значення але йому здається що вживаючи їх він виглядає розумним
22.12.2025 20:12 Ответить
Це пи...дець! Військові що спали?Казали що військових там не було,що то була сіра зона.Запам'ятай Головнокомандувач,Верховний (язик не повертається),поганих солдат не буває,бувають погані командири!
22.12.2025 18:54 Ответить
Там не було "сірої зони". Там були ТРОшники. Які розважались як могли... Ви не бачили це відео з розвід дрона?
22.12.2025 19:00 Ответить
Де воно є?
22.12.2025 19:08 Ответить
https://x.com/i/status/2002787686588035209
22.12.2025 19:13 Ответить
Про сіру зону кажуть, що вона там зараз, а не що вона там була. Так, там стояло відділення довбодятлів, які взагалі забили болт на службу.
22.12.2025 19:10 Ответить
Руськіє замітили як військові накривали поляну а місцевим віддали гвинтівки для охорони кордону потім військові втекли а пьяних взяли в полон
22.12.2025 19:12 Ответить
Я не знаю деталей, але 13 (****) солдат, я так розумію, озброєних солдат, погрузили, як баранів та вивезли.
А як що б підарів зайшло більше?
У всіх сумісників, в тилу, була б ворожа дрг! У дроноводів, у реб, у мінометників....
Зате тепер, їх героїчно будуть визволяти з полону!
А поруч, у іншому повідомленні, два героя 200+ діб сиділи в окопі, без ротації.
22.12.2025 19:17 Ответить
Ну що тут такого нового і дивного, в березні в Басівку заїхали(!) десяток мотоциклістів і взяли село а влада розказували що там ідуть бої а потім тема зникла. І взагалі, часто пишуть: "заїхали в село", а де ті які обороняють це село.
22.12.2025 20:26 Ответить
потом вояк обминяют и их будут встречать как ГЕРОИВ !!! Сталин таким героям давал ПЯТНАШКУ на стройках социализму !!! один СРАЖАЕТСЯ по 150 суток , а стая баранов сдалась без боя !!!((((
22.12.2025 19:27 Ответить
І що тепер? Будуть їх міняти на полонених росіян? Уявляю, як наші жіночки будуть зустрічати цих довбограїв зі сльозами на очах, в'язати їм прапори на шиї, держава дасть їм зарплатню за час у "полоні". А в той час азовці вже четвертий рік самі знаєте де.
22.12.2025 19:27 Ответить
Тупориле чмо знайшло чим хвалитись.
22.12.2025 19:40 Ответить
Обычный пограничный договорняк. Смешно как тут всерьез обсуждают какие они дятлы и вообще воевать не умеют. Система идёт под откос как паравоз без тормозов. Вот этих наверное и нахватали на улицах и запихнули в бус. И после этого все ожидают что они будут до последнего держать оборону и героически погибать за кусок села у границы. Местные гражданские ещё и организовать все помогли.
22.12.2025 20:04 Ответить
13 ********* и один их командир *******, а еще у этого командира был командир ******* и так по цепочке доходим до сирского и его непосредственного командира.
круговорот совка в Украине.
22.12.2025 20:04 Ответить
Тіки тебе і чути
22.12.2025 20:08 Ответить
Хоч хтось зрозумів що взагалі відбулося ?
Пояснюю - на 4-й рік війни кацапи спокійно перейшли лінію фронта , спокійно захопили наших полонених , а головне - вони довго і спокійно ходили по селу ! Тобто - люди не сидять в одній хаті , Грабовське - велике село , тобто кацапи мали час , аби все його обійти і зазернути в кожну хату !
Хто за це понесе відповідальність ?
22.12.2025 20:17 Ответить
Це потужний провтик Верховного Головнокомандуючого. От такий ти командир.
22.12.2025 20:25 Ответить
 
 