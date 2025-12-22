Среди гражданских, вывезенных россиянами из Грабовского, были дети. Также РФ взяла в плен 13 украинских военных, - Зеленский

Среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское на Сумщине, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

РФ похитила детей

"Там (в Грабовском. - Ред.) оставалось 52 человека - граждан Украины, которые не эвакуировались... Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили и вели какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что росс ийскиевоенные их заберут", - сказал президент.

В плен попали военные

Также, как рассказал глава государства, когда российские войска вошли в село, то взяли в плен, предварительно, 13 украинских военнослужащих.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село на Сумщине и вывезли оттуда полсотни человек.

Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.

