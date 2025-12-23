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Новини Удари по енергетиці Атака БпЛА на Львівщину
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Рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині: є наслідки

Ворог атакував енергетику на Львівщині: що відомо?

Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки", - йдеться в повідомленні.

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Що відомо про обстріл 23 грудня?

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Автор: 

обстріл (35056) Львівська область (2840)
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Топ коментарі
+8
Коли гроші йдуть на всякі телемарафони, нові авто мєнтам, зарплати та пенсії бідним прокурорам та суддям, то на оборону звісно не вистачить.
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23.12.2025 09:33 Відповісти
+5
Я в Україні. Сплачую податки, доначу. Збивати могли б контрактники, якби міндіч двушечку на мацкву не відправляв.
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23.12.2025 09:36 Відповісти
+2
Так, круто. Держава зелених мені basic income з продажу надр не платить. І від обстрілів не захищає, зате ботів проплачує.
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23.12.2025 09:42 Відповісти

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