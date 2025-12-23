Рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині: є наслідки
Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині.
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Цієї ночі ворог атакував бойовими безпілотниками обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. На жаль, є наслідки", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про обстріл 23 грудня?
- Повідомлялось, що російські окупанти випустили ракети та безпілотники по Україні.
- На Житомирщині постраждали 2 особи.
- У Рівненській області пошкоджено житловий будинок.
- На Київщині загинула жінка, фіксують пошкодження у двох районах.
- В Одеській області після атаки фіксують пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.
Топ коментарі
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