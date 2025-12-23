Рашисты атаковали объект энергетики на Львовщине: есть последствия
Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. К сожалению, есть последствия", - говорится в сообщении.
Что известно об обстреле 23 декабря?
- Сообщалось, что российские оккупанты выпустили ракеты и беспилотники по Украине.
- В Житомирской области пострадали 2 человека.
- В Ривненской области поврежден жилой дом.
- В Киевской области погибла женщина, фиксируются повреждения в двух районах.
- В Одесской области после атаки фиксируютповреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.
