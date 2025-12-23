РУС
2 286 25

Рашисты атаковали объект энергетики на Львовщине: есть последствия

Враг атаковал энергетику на Львовщине: что известно?

Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Этой ночью враг атаковал боевыми беспилотниками объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. К сожалению, есть последствия", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне могут нанести массированный удар по Украине на Рождество. Это в их характере, - Зеленский

Что известно об обстреле 23 декабря?

Читайте также: В ряде областей применены экстренные отключения света (обновлено)

обстрел (30985) Львовская область (3128)
+5
Коли гроші йдуть на всякі телемарафони, нові авто мєнтам, зарплати та пенсії бідним прокурорам та суддям, то на оборону звісно не вистачить.
23.12.2025 09:33 Ответить
+5
Я в Україні. Сплачую податки, доначу. Збивати могли б контрактники, якби міндіч двушечку на мацкву не відправляв.
23.12.2025 09:36 Ответить
+2
Так, круто. Держава зелених мені basic income з продажу надр не платить. І від обстрілів не захищає, зате ботів проплачує.
23.12.2025 09:42 Ответить
Як дрони пролітають всю країну аж до Львівщини?
23.12.2025 09:28 Ответить
Так як і дві майже доби підряд летіли Чернігів -Київ -Житомир кожні 20-30 хвилин. 4 роки там магічне коло якесь на Чернігівщині
23.12.2025 09:31 Ответить
Коли гроші йдуть на всякі телемарафони, нові авто мєнтам, зарплати та пенсії бідним прокурорам та суддям, то на оборону звісно не вистачить.
23.12.2025 09:33 Ответить
Бо такі, як ти втекли і нема кому збивати...
23.12.2025 09:34 Ответить
Я в Україні. Сплачую податки, доначу. Збивати могли б контрактники, якби міндіч двушечку на мацкву не відправляв.
23.12.2025 09:36 Ответить
Так з цікавості, коли ви в Україні то чому під впн? Чому соромитеся українського прапору?
23.12.2025 09:39 Ответить
Тому що я не гой. Може мені ще дію порадиш встановити.
Прапора не цураюсь, міндічам його в пащеку встромлю 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
23.12.2025 09:44 Ответить
"Сплачую податки" - це круто...
23.12.2025 09:40 Ответить
Так, круто. Держава зелених мені basic income з продажу надр не платить. І від обстрілів не захищає, зате ботів проплачує.
23.12.2025 09:42 Ответить
Ясно... Питань немає. Доречі гої це всі хто не євреї. Ви єврей?😸
23.12.2025 09:45 Ответить
Гої це ті хто підкорився. Дію встановив? Масочку носив?
23.12.2025 09:46 Ответить
Ви настільки протестант, що прапор навіть не такий як у українців, в взагалі ви такий бунтар, а тут і податки сплачуєте і донатите, а кажете, що не гой)
23.12.2025 09:49 Ответить
Податок пдв закладений в кожну покупку хлібчика. А донати йдуть напряму на вбивство свиней, що не так?
23.12.2025 09:51 Ответить
сам же донатиш, значить згоден з цим.
23.12.2025 09:46 Ответить
Я бачу відео-звіти своїх донатів. Згоден зі знищенням москалопітеків 🔪🐷
23.12.2025 09:47 Ответить
Все ясно, ще один сплачювачь податків- мороженку купив... Гарно вам дня , до побачення 🤣.
23.12.2025 09:52 Ответить
Щось тебе поплавило. Може бачив на відео як дрон твоїм родичам-кацапедам кінцівки відірвав? 😆 Так це я заплатив
23.12.2025 09:54 Ответить
Я тобі падло ротяку розірвав би бот обісцяний... Ти не рґпатріот ти звичайний піздабол. Диваний дрочер, який сто відсотків в мамкиній білизні бігає по хаті
23.12.2025 09:56 Ответить
Ти диви, яка тряска. Точняк твоя свино-папаша українським дроном розірвана 🤣🤣🤣
23.12.2025 09:58 Ответить
Переадресуйте будьласка вашу злість на кацапів.
23.12.2025 10:02 Ответить
Як нема кому ? Бажаючих воювати наче багато.
23.12.2025 10:02 Ответить
Мабуть треба таки влаштуватись в тцк і кравченко ігоря за шкірку витягти на фронт 😊
23.12.2025 10:08 Ответить
Но воювати ти все одно не підеш
23.12.2025 10:17 Ответить
**** ти, нічого... Царство тобі небесна гнида
23.12.2025 10:00 Ответить
Пігулки, шиз. Небесні гниди не будуть маритись 😆
23.12.2025 10:03 Ответить
 
 