Знищено 34 із 38 ракет та 587 ворожих БпЛА. 3 "Кинджали" не досягли цілей, - Повітряні сили

У ніч проти 23 грудня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Чим ворог бив по Україні?

Як зазначається, загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 673 засобів повітряного нападу - 38 ракет та 635 БпЛА різних типів. Серед них:

635 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (близько 400 із них - "шахеди");

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків - Рязанська обл., рф);

35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К (райони пусків - Вологодська, Курська область, рф).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Наслідки

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються).

"Ворог продовжує атаку безпілотниками. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у ПС.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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