Масована атака РФ на енергетику: майже повністю знеструмлена Рівненщина, Тернопільщина та Хмельниччина

Вночі та вранці 23 грудня ворог здійснив чергову, вже дев’яту з початку року, масовану атаку на енергосистему України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

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Ситуація на Одещині

За даними Міненерго, на Одещині триває ліквідація кількох поспіль масованих ударів по енергетичній інфраструктурі регіону, значна кількість споживачів залишається знеструмленою. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Аварійні відключення

Також зазначається, що через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі.

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"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, для того, щоб відновити електропостачання у регіонах", - додали в Міненерго.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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