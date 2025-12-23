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Новини Удари по енергетиці Масований комбінований удар
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Свириденко про нічну атаку: Ворог застосував 600 дронів і десятки ракет, найбільше постраждала енергетика західних областей

Одещина після обстрілу

Одразу після нічного обстрілу уряд скоординував всі служби для ліквідації наслідків сьогоднішньої атаки. Ворог застосував понад 600 дронів і десятки ракет.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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"Це був свідомий, цинічний, російський удар напередодні Різдва. У той час, коли люди готуються до свята, ворог намагався залишити українські родини без світла, тепла і відчуття безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки

За даними Свириденко, внаслідок атаки найбільше постраждали енергетичні об’єкти у західних областях України.

"Через дії ворога по всій території країни вимушено застосовуються графіки аварійних відключень. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обласні військові адміністрації та всі відповідні служби вже працюють, щоб якомога швидше повернути людям електропостачання. Для цього залучено всі ресурси", - наголосила прем'єрка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували дронами Одещину: є пошкодження та перебої зі світлом. ФОТОрепортаж

Міністерство енергетики спільно з Укренерго інформуватимуть про подальший стан енергосистеми.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Читайте: Війська РФ ударили по Житомирщині: серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

Автор: 

обстріл (35056) енергетика (3914) Свириденко Юлія (971)
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Топ коментарі
+9
Запитайте у міндічів, цукерманів і наємів, навіщо вони розікрали мільярди допомоги, які були виділені на захисні споруди? Навіщо ви брехали народу,та самі крали і ''двушками'' відправляли на росію?
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23.12.2025 10:20 Відповісти
+7
"уряд скоординував всі служби" - тьху, ми орали, я і трактор . Якби уряд взагалі не заважав, було б все набагато скоординованіше..
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23.12.2025 10:21 Відповісти
+6
Це, щоб меньше патякали, що в західних регіонах України світло не вимикають. Ну не вимикають і слава Богу, для чого про це патякати?
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23.12.2025 10:19 Відповісти

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