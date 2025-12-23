Війська РФ атакували дронами Одещину: є пошкодження та перебої зі світлом. ФОТОрепортаж

Вночі 23 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

Як зазначається, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

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"На щастя, обійшлось без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Є перебої зі світлом

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей.

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На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.









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