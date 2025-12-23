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Новини Фото Обстріли Одещини Масований комбінований удар
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Війська РФ атакували дронами Одещину: є пошкодження та перебої зі світлом. ФОТОрепортаж

Вночі 23 грудня ворог здійснив чергову масовану атаку ударними БпЛА по півдню Одещини. У постраждалих районах зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

Як зазначається, внаслідок ударів в одному з районів пошкоджено цивільний суховантаж та складське приміщення. Зайнявся дах у двоповерховому житловому будинку та пошкоджено гараж. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

В іншому районі в результаті удару пошкоджено вікна та дахи у 122 приватних будинках та скління у ще трьох багатоповерхових. Ушкоджено порожнє складське приміщення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Одесу ударними БпЛА: пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно

одещина після обстрілу
одещина після обстрілу
одещина після обстрілу
одещина після обстрілу
одещина після обстрілу
одещина після обстрілу

"На щастя, обійшлось без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Є перебої зі світлом

У районах, що зазнали ударів, спостерігаються перебої з енергопостачанням. Критична інфраструктура заживлена від генераторів. Розгорнуто роботу пунктів незламності - за допомогою вже звернулися близько 900 людей.

Також читайте: Ворог атакував 2 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

На місцях подій працюють рятувальні та аварійно-відновлювальні служби. Їх робота ускладнена постійними повітряними тривогами.

Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу
Одещина після обстрілу

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • .Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

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обстріл (35056) Одеська область (4189) енергетика (3914)
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