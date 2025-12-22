РФ атакувала Одесу ударними БпЛА: пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно
Ввечері понеділка, 22 грудня, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
"Сьогодні ввечері ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно", - розповів посадовець.
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Ворожі удари по Одещині
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