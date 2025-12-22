РФ атаковала Одессу ударными БПЛА: повреждена припортовую инфраструктуру и гражданское судно
Вечером понедельника, 22 декабря, российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Вследствие атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БПЛА. Вследствие атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", - рассказал чиновник.
Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
Вражеские удары по Одесщине
