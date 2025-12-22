РУС
Новости Атака беспилотников на Одессу
490 3

РФ атаковала Одессу ударными БПЛА: повреждена припортовую инфраструктуру и гражданское судно

взрывы, дым

Вечером понедельника, 22 декабря, российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. Вследствие атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Детали атаки

"Сегодня вечером враг снова атаковал Одессу ударными БПЛА. Вследствие атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно", - рассказал чиновник. 

Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Вражеские удары по Одесщине

  • Напомним, что 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесщины.
  • Тогда вражеская атака оборвала восемь жизней, еще 27 человек получили ранения.

может Зеля что то начнёт делать? а то киевский шКипер и днепровский Лисак что то не справляются! Лисак вообще говорил что меня назначили чтоб защитить город , а то он был не готов при Труханове, а оказалось ежедневно под бомбами
показать весь комментарий
22.12.2025 23:20 Ответить
Зрештою,а що порадиш(Салавйов про це казав,і вже пора звикнути,що він каже те і робитимуть москалі згодом(Зрештою,нема ресурсів ,щоб ту портову структуру захистити,мабуть((
показать весь комментарий
22.12.2025 23:23 Ответить
Это что за страна что не может единственные порты от дронов защитить?)
показать весь комментарий
22.12.2025 23:51 Ответить
 
 