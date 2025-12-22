Ночные атаки на Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 22 декабря российские захватчики повредили критическую инфраструктуру Одессы. Часть района осталась без электроснабжения, ранен мужчина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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"Пострадал 30-летний мужчина, он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Повреждениям подверглись окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, за что отдельно благодарю", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеской атаки













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