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Ночные атаки на Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 22 декабря российские захватчики повредили критическую инфраструктуру Одессы. Часть района осталась без электроснабжения, ранен мужчина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
"Пострадал 30-летний мужчина, он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Повреждениям подверглись окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий, за что отдельно благодарю", - говорится в сообщении.
Последствия вражеской атаки
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