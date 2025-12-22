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Новини Фото Обстріл Одеси
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Нічні атаки на Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є поранений. ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 грудня російські загарбники пошкодили критичну інфраструктуру Одеси. Частина району залишилась без електропостачання, поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків, за що окремо дякую", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ворожої атаки

Ворожі атаки за ніч: поранений чоловік і перебої з електрикою
Ворожі атаки за ніч: поранений чоловік і перебої з електрикою
Ворожі атаки за ніч: поранений чоловік і перебої з електрикою
Ворожі атаки за ніч: поранений чоловік і перебої з електрикою

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обстріл (35018) Одеса (5886) Одеська область (4175) Одеський район (685)
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