Нічні атаки на Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є поранений. ФОТОрепортаж

У ніч проти 22 грудня російські загарбники пошкодили критичну інфраструктуру Одеси. Частина району залишилась без електропостачання, поранено чоловіка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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"Постраждав 30-річний чоловік, він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості. Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків, за що окремо дякую", - йдеться в повідомленні.

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