Массированная атака РФ на Одессу: пожары на энергетических объектах и складах. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Одессе и области в результате массированного обстрела РФ возникли пожары на объектах энергетики и складах с удобрениями и сельхозтехникой. Работу спасателей затрудняют воздушные тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"В результате обстрелов возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры города и области. Также повреждены складские здания с удобрениями и сельскохозяйственной техникой.
Работу спасателей осложняли постоянные "воздушные тревоги", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий удара
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