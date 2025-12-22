РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11797 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Одесщину Обстрелы Одесчины
1 961 4

Массированная атака РФ на Одессу: пожары на энергетических объектах и складах. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе и области в результате массированного обстрела РФ возникли пожары на объектах энергетики и складах с удобрениями и сельхозтехникой. Работу спасателей затрудняют воздушные тревоги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате обстрелов возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры города и области. Также повреждены складские здания с удобрениями и сельскохозяйственной техникой.

Работу спасателей осложняли постоянные "воздушные тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночные атаки на Одессу: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый. ФОТОрепортаж

Ликвидация последствий удара 

Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики
Массированный обстрел Одессы: ущерб складов и энергетики

Автор: 

обстрел (33659) Одесса (8171) Одесская область (4428) спасатели (254) ГСЧС (5257) Одесский район (658)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 