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Масована атака РФ на Одесу: пожежі на енергетичних об’єктах та складах. ФОТОрепортаж

В Одесі та області внаслідок масованого обстрілу РФ виникли пожежі на об’єктах енергетики та складах із добривом і сільгосптехнікою. Роботу рятувальників ускладнюють повітряні тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомили у ДСНС.

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"Внаслідок обстрілів виникли пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури міста та області. Також пошкоджені складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою.

Роботу рятувальників ускладнювали постійні "повітряні тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Ліквідація наслідків удару 

Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики
Масований обстріл Одеси: збитки складів і енергетики

Автор: 

обстріл (35018) Одеса (5886) Одеська область (4175) рятувальники (218) ДСНС (5404) Одеський район (685)
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