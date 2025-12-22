Масована атака РФ на Одесу: пожежі на енергетичних об’єктах та складах. ФОТОрепортаж

В Одесі та області внаслідок масованого обстрілу РФ виникли пожежі на об’єктах енергетики та складах із добривом і сільгосптехнікою. Роботу рятувальників ускладнюють повітряні тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

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"Внаслідок обстрілів виникли пожежі на обʼєктах енергетичної інфраструктури міста та області. Також пошкоджені складські будівлі з добривом і сільськогосподарською технікою.

Роботу рятувальників ускладнювали постійні "повітряні тривоги", - йдеться в повідомленні.

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Ліквідація наслідків удару

















