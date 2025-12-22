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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував 2 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

удар по дтек на одещині

Ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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Атаки на енергетичну інфраструктуру

"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області", - йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину.

"Попри професійне свято, працюємо в посиленому режимі,щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повертати свіло в домівки жителів Одещини", - резюмували у компанії.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 грудня російські загарбники пошкодили критичну інфраструктуру Одеси. Частина району залишилась без електропостачання, поранено чоловіка.
  • Згодом стало відомо про пожежі на енергетичних об’єктах та складах.
  • Окрім того, ворог вдарив по порту "Південний": загорілося близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

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Одеська область (4175) енергетика (3912) ДТЕК (2071)
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