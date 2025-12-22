Ворог атакував 2 енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

Ворог атакував два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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Атаки на енергетичну інфраструктуру

"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеської області", - йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину.

"Попри професійне свято, працюємо в посиленому режимі,щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повертати свіло в домівки жителів Одещини", - резюмували у компанії.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 грудня російські загарбники пошкодили критичну інфраструктуру Одеси. Частина району залишилась без електропостачання, поранено чоловіка.

Згодом стало відомо про пожежі на енергетичних об’єктах та складах.

Окрім того, ворог вдарив по порту "Південний": загорілося близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією.

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