РУС
Враг атаковал 2 энергообъекта ДТЭК на Одесчине: повреждения значительные

Враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Атаки на энергетическую инфраструктуру

"День энергетика начался с тяжелых новостей. РФ снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, повреждения значительные. Для восстановления оборудования нужно время. Трудности добавляют и воздушные тревоги, которые звучат каждый час.

"Несмотря на профессиональный праздник, работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома жителей Одесской области", - резюмировали в компании.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря российские захватчики повредили критическую инфраструктуру Одессы. Часть района осталась без электроснабжения, ранен мужчина.
  • Впоследствии стало известно о пожарах на энергетических объектах и складах.
  • Кроме того, враг нанес удар по порту "Пивденный": загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

З цією проблемою впораємося легко, потрібно тільки знову поміняти керівника ППО
показать весь комментарий
22.12.2025 11:36 Ответить
На четвертий рік війни вирішили посилити охорону важливих об"єктів в Одесі. " Опомнилась п...а, когда ночь прошла".
показать весь комментарий
22.12.2025 12:42 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде, а то нацисти -рассіани можуть залишитись без світла.
показать весь комментарий
22.12.2025 11:44 Ответить
 
 