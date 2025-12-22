Враг атаковал 2 энергообъекта ДТЭК на Одесчине: повреждения значительные

Враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.

Атаки на энергетическую инфраструктуру

"День энергетика начался с тяжелых новостей. РФ снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, повреждения значительные. Для восстановления оборудования нужно время. Трудности добавляют и воздушные тревоги, которые звучат каждый час.

"Несмотря на профессиональный праздник, работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома жителей Одесской области", - резюмировали в компании.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря российские захватчики повредили критическую инфраструктуру Одессы. Часть района осталась без электроснабжения, ранен мужчина.

Впоследствии стало известно о пожарах на энергетических объектах и складах.

Кроме того, враг нанес удар по порту "Пивденный": загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

