Враг атаковал 2 энергообъекта ДТЭК на Одесчине: повреждения значительные
Враг атаковал два энергообъекта ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Атаки на энергетическую инфраструктуру
"День энергетика начался с тяжелых новостей. РФ снова ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области", - говорится в сообщении.
По данным ДТЭК, повреждения значительные. Для восстановления оборудования нужно время. Трудности добавляют и воздушные тревоги, которые звучат каждый час.
"Несмотря на профессиональный праздник, работаем в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить критическую инфраструктуру и вернуть свет в дома жителей Одесской области", - резюмировали в компании.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря российские захватчики повредили критическую инфраструктуру Одессы. Часть района осталась без электроснабжения, ранен мужчина.
- Впоследствии стало известно о пожарах на энергетических объектах и складах.
- Кроме того, враг нанес удар по порту "Пивденный": загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor #591922
показать весь комментарий22.12.2025 11:36 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Наталия П
показать весь комментарий22.12.2025 12:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Jolli Rabbit
показать весь комментарий22.12.2025 11:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль