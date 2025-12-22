Враг нанес удар по порту "Пивденный": загорелось около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом

Российские оккупанты нанесли удар по порту "Пивденный" и энергетике Одесской области, более 120 тыс. абонентов остались без электричества.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Враг не прекращает удары по Одесской области. Россия пытается разрушить морскую логистику, нанося системные атаки по портовой и энергетической инфраструктуре. Этой ночью под обстрелами снова оказались порты и объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Удар по порту

В порту "Пивденный" в результате удара возник пожар - загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом. Работники порта и все профильные службы работают на месте, продолжается ликвидация последствий.

Обстрел энергетики

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов Одесской области. Аварийные бригады уже выполняют восстановительные работы. Объекты критической инфраструктуры подключены к альтернативным источникам питания. Теплоснабжением и водоснабжением регион обеспечен.

