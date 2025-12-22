Ворог вдарив по порту "Південний": загорілося близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією
Російські окупанти вдарили по порту "Південний" і енергетиці Одещини, понад 120 тис. абонентів без електрики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"Ворог не припиняє ударів по Одещині. Росія намагається зруйнувати морську логістику, завдаючи системних атак по портовій та енергетичній інфраструктурі. Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики", - йдеться в повідомленні.
Удар по порту
У порту "Південний" внаслідок удару виникла пожежа - загорілися близько 30 ємностей із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці, триває ліквідація наслідків.
Обстріл енергетики
Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів Одещини. Аварійні бригади вже виконують відновлювальні роботи. Об’єкти критичної інфраструктури підключені до альтернативних джерел живлення. Теплопостачанням та водопостачанням регіон забезпечений.
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