Враг атаковал энергообъекты в 5 областях. Ситуация с импортом топлива контролируется, - Минэнерго

Рождественская неделя начинается с массированных атак врага. Ночью Российская Федерация атаковала энергообъекты в Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях. К утру потребители частично восстановлены. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Поставки топлива

"Относительно ситуации с поставками топлива. Импорт топлива в Украину осуществляется путем сочетания независимых логистических направлений, включая автомобильное, железнодорожное и морское. На сегодняшний день ситуация остается стабильной и контролируемой", - говорится в сообщении.

Продолжительность отключений

Как отмечается, в настоящее время энергетики продолжают принимать меры по сокращению продолжительности графиков отключений.

"Мы пересмотрели перечни объектов критической инфраструктуры, благодаря чему удалось высвободить почти 1 ГВт мощности. Правительство поставило задачу всем без исключения причастным обеспечить до 24 декабря безусловное выполнение решения о направлении освобожденного энергетического ресурса для нужд населения. Это один из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить время отключений электроэнергии для граждан", - говорится в сообщении.

