Ворог атакував енергооб’єкти у 5 областях. Ситуація з імпортом пального контрольована, - Міненерго

Різдвяний тиждень починається з масованих атак ворога. Цієї ночі російська федерація атакувала енергооб’єкти у Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Житомирській областях. На ранок споживачі частково заживлені. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Постачання пального

"Щодо ситуації із постачанням пального. Імпорт пального в Україну здійснюється шляхом поєднання незалежних логістичних напрямків, включно з автомобільним, залізничним та морським. На сьогодні ситуація залишається стабільною і контрольованою", - йдеться у повідомленні.

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Тривалість відключень

Як зазначається, наразі енергетики продовжують вживати заходів задля скорочення тривалості графіків відключень.

"Ми переглянули переліки об’єктів критичної інфраструктури, завдяки чому вдалося вивільнити майже 1 ГВт потужності. Уряд поставив завдання всім без винятку причетним забезпечити до 24 грудня безумовне виконання рішення щодо скерування вивільненого енергетичного ресурсу для потреб населення. Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити час відключень електроенергії для громадян", - йдеться у повідомленні.

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