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Новини Фото Удари по енергетиці
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"Херсонобленерго" просить міжнародної допомоги: через удари РФ на відновлення потрібно понад 313 млн грн. ФОТОрепортаж

АТ "Херсонобленерго" потребує допомоги міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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Удари РФ

Як зазначається, ключові підстанції та повітряна лінії зазнали суттєвих руйнувань від російських ударів. На відновлення цих енергооб’єктів потрібно щонайменше 313,5 млн грн в поточних цінах.

"Для повноцінної їх експлуатації "Херсонобленерго" потребує обладнання різної категорії та фінансової підтримки міжнародних партнерів та волонтерських організацій. Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти нам в цьому. "Херсонобленерго" вже отримало часткову допомогу на відновлення об'єктів від Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 4 областях, є знеструмлення, - Міненерго

Наслідки

обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині
обстріл енергетики на Херсонщині

Що передувало?

Також читайте: Блекаут на Одещині визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, - ОВА

Автор: 

обленерго (419) Херсон (3917) енергетика (3912) Херсонська область (6807) Херсонський район (953)
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Топ коментарі
+13
Хай напишуть потрібному адресату щоб повернули двушечку!
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22.12.2025 10:05 Відповісти
+8
ОПа могла б відслинити зі "своїх" кревних
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22.12.2025 10:05 Відповісти
+7
я бачу захист тут офігенно потужно Zельоний - 5-рівневий
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22.12.2025 10:12 Відповісти

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