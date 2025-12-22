"Херсонобленерго" просить міжнародної допомоги: через удари РФ на відновлення потрібно понад 313 млн грн. ФОТОрепортаж

АТ "Херсонобленерго" потребує допомоги міжнародної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

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Удари РФ

Як зазначається, ключові підстанції та повітряна лінії зазнали суттєвих руйнувань від російських ударів. На відновлення цих енергооб’єктів потрібно щонайменше 313,5 млн грн в поточних цінах.

"Для повноцінної їх експлуатації "Херсонобленерго" потребує обладнання різної категорії та фінансової підтримки міжнародних партнерів та волонтерських організацій. Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти нам в цьому. "Херсонобленерго" вже отримало часткову допомогу на відновлення об'єктів від Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки





















Що передувало?

Раніше повідомлялось, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.

В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.

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