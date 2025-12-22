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"Херсонобленерго" просить міжнародної допомоги: через удари РФ на відновлення потрібно понад 313 млн грн. ФОТОрепортаж
АТ "Херсонобленерго" потребує допомоги міжнародної спільноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.
Удари РФ
Як зазначається, ключові підстанції та повітряна лінії зазнали суттєвих руйнувань від російських ударів. На відновлення цих енергооб’єктів потрібно щонайменше 313,5 млн грн в поточних цінах.
"Для повноцінної їх експлуатації "Херсонобленерго" потребує обладнання різної категорії та фінансової підтримки міжнародних партнерів та волонтерських організацій. Ми просимо міжнародне співтовариство допомогти нам в цьому. "Херсонобленерго" вже отримало часткову допомогу на відновлення об'єктів від Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що роботу Херсонської ТЕЦ призупинено внаслідок російських ударів.
- В МВА, коментуючи відновлення роботи Херсонської ТЕЦ, заявили, що наразі стати до виконання цих робіт неможливо.
Топ коментарі
+13 Стен Вел
показати весь коментар22.12.2025 10:05 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар22.12.2025 10:05 Відповісти Посилання
+7 Alex G.
показати весь коментар22.12.2025 10:12 Відповісти Посилання
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