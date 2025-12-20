Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 4 областях, є знеструмлення, - Міненерго
У ніч з 19 на 20 грудня ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є знеструмлення
Як зазначається, внаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.
"Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. На щастя постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Діють погодинні відключення
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
