Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 4 областях, є знеструмлення, - Міненерго

РФ атакувала енергосистему: два міста Полтавщини знеструмлені

У ніч з 19 на 20 грудня ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

"Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. На щастя постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Діють погодинні відключення

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

енергетика (3089) Міненерго (1597) відключення світла (1386)
Де наші удари по енергетиці в Криму?
20.12.2025 11:01 Відповісти
І на Донбасі! Сидять окупанти в донецьках у теплі і зі світлом...
20.12.2025 11:14 Відповісти
Знов графіки будуть змінювати...
20.12.2025 11:07 Відповісти
зараз майже усі ворожі удари націлені на південь і збоку влади повна тиша. Якщо південь і приморська зона будут знекровлені - це буде мати для країни довготривалі негативні наслідки. Але я бачу зеленим пох
20.12.2025 11:19 Відповісти
 
 