Ворог атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у 4 областях, є знеструмлення, - Міненерго

У ніч з 19 на 20 грудня ворог атакував об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Є знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атак РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

"Також ворог знову цілив у працівників однієї з теплоелектростанцій прикордоння. На щастя постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Діють погодинні відключення

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.