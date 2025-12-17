Ситуація в енергосистемі складна. Тривають відновлювальні роботи на Одещині, - Міненерго

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область. Усі споживачі заживлені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Ситуація на Одещині

Як зазначається, тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок масованих атак 13 і 14 грудня. Станом на ранок електропостачання очікують близько 32 тисяч абонентів.

"Через системні обстріли з боку рф у середньому щодня без електропостачання залишаються близько 400 тисяч споживачів, переважно у прикордонних та прифронтових регіонах. Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності ворожих ударів.

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Росія продовжує атакувати електростанції, а також об’єкти передачі й розподілу електроенергії, що ускладнює та подовжує процес відновлення. Водночас ремонтні роботи тривають безперервно, що дозволяє утримувати ситуацію в енергосистемі контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Застосовуються погодинні відключення

За даними Міненерго, у регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Закликаємо максимально обмежити використання потужних електроприладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години після 23:00.

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Для вивільнення додаткових потужностей при Міненерго працює міжвідомча робоча група. За результатами перегляду переліків вдалося вивільнити щонайменше 800 МВт електричної потужності, що сприятиме скороченню тривалості графіків відключень для населення та промисловості.