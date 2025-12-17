Ситуация в энергосистеме сложная. Продолжаются восстановительные работы на Одесчине, - Минэнерго

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за постоянных атак России на объекты энергетической инфраструктуры. Ночью враг атаковал Днепропетровскую область. Все потребители запитаны.

Минэнерго

Ситуация в Одесской области

Как отмечается, продолжаются аварийно-восстановительные работы в Одесской области, которая понесла значительные повреждения в результате массированных атак 13 и 14 декабря. По состоянию на утро электроснабжения ожидают около 32 тысяч абонентов.

"Из-за системных обстрелов со стороны РФ в среднем ежедневно без электроснабжения остаются около 400 тысяч потребителей, преимущественно в приграничных и прифронтовых регионах. Количество обесточенных абонентов меняется в зависимости от интенсивности вражеских ударов.

Россия продолжает атаковать электростанции, а также объекты передачи и распределения электроэнергии, что затрудняет и затягивает процесс восстановления. В то же время ремонтные работы продолжаются непрерывно, что позволяет удерживать ситуацию в энергосистеме под контролем", - говорится в сообщении.

Применяются почасовые отключения

По данным Минэнерго, в регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Призываем максимально ограничить использование мощных электроприборов и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы после 23:00.

Для высвобождения дополнительных мощностей при Минэнерго работает межведомственная рабочая группа. По результатам пересмотра перечней удалось высвободить не менее 800 МВт электрической мощности, что будет способствовать сокращению продолжительности графиков отключений для населения и промышленности.