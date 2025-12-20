РУС
Враг атаковал объекты генерации и передачи электроэнергии в 4 областях, есть обесточивания, - Минэнерго

РФ атаковала энергосистему: два города Полтавщины обесточены

В ночь с 19 на 20 декабря враг атаковал объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть отключения электроэнергии

Как отмечается, в результате атак РФ на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях.

"Также враг снова целился в работников одной из теплоэлектростанций приграничья. К счастью, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Действуют почасовые отключения

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Де наші удари по енергетиці в Криму?
20.12.2025 11:01 Ответить
І на Донбасі! Сидять окупанти в донецьках у теплі і зі світлом...
20.12.2025 11:14 Ответить
Знов графіки будуть змінювати...
20.12.2025 11:07 Ответить
зараз майже усі ворожі удари націлені на південь і збоку влади повна тиша. Якщо південь і приморська зона будут знекровлені - це буде мати для країни довготривалі негативні наслідки. Але я бачу зеленим пох
20.12.2025 11:19 Ответить
 
 