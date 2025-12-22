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"Херсоноблэнерго" просит международной помощи: из-за ударов РФ на восстановление нужно более 313 млн грн. ФОТОРЕПОРТАЖ
АО "Херсоноблэнерго" нуждается в помощи международного сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр компании.
Удары РФ
Как отмечается, ключевые подстанции и воздушные линии подверглись существенным разрушениям от российских ударов. На восстановление этих энергообъектов требуется не менее 313,5 млн грн в текущих ценах.
"Для полноценной их эксплуатации "Херсоноблэнерго" нуждается в оборудовании различной категории и финансовой поддержке международных партнеров и волонтерских организаций. Мы просим международное сообщество помочь нам в этом. "Херсоноблэнерго" уже получило частичную помощь на восстановление объектов от Красного Креста", - говорится в сообщении.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что работа Херсонской ТЭЦ приостановлена в результате российских ударов.
- В ГВА, комментируя возобновление работы Херсонской ТЭЦ, заявили, что пока приступить к выполнению этих работ невозможно.
Топ комментарии
+13 Стен Вел
показать весь комментарий22.12.2025 10:05 Ответить Ссылка
+8 Валентин Коваль #587289
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+7 Alex G.
показать весь комментарий22.12.2025 10:12 Ответить Ссылка
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