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Войска РФ атаковали дронами Одесщину: есть повреждения и перебои с электричеством. ФОТОрепортаж

Ночью 23 декабря враг осуществил очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Последствия

Как отмечается, в результате ударов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары оперативно ликвидированы спасателями.

В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.

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Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела
Одесская область после обстрела

"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Есть перебои со светом

В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек.

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На местах происшествий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа затруднена постоянными воздушными тревогами.

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Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

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обстрел (33694) Одесская область (4441) энергетика (3521)
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