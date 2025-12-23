Войска РФ атаковали дронами Одесщину: есть повреждения и перебои с электричеством. ФОТОрепортаж
Ночью 23 декабря враг осуществил очередную массированную атаку ударными БПЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, в результате ударов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Загорелась крыша в двухэтажном жилом доме и поврежден гараж. Пожары оперативно ликвидированы спасателями.
В другом районе в результате удара повреждены окна и крыши в 122 частных домах и остекление еще в трех многоэтажных. Повреждено пустое складское помещение.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Есть перебои со светом
В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости - за помощью уже обратились около 900 человек.
На местах происшествий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа затруднена постоянными воздушными тревогами.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
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