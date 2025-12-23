Свириденко о ночной атаке: Враг применил 600 дронов и десятки ракет, больше всего пострадала энергетика западных областей
Сразу после ночного обстрела правительство скоординировало все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и чувства безопасности", - говорится в сообщении.
Последствия
По данным Свириденко, в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.
"Из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы", - подчеркнула премьер.
Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом.
