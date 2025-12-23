РУС
Свириденко о ночной атаке: Враг применил 600 дронов и десятки ракет, больше всего пострадала энергетика западных областей

Одесская область после обстрела

Сразу после ночного обстрела правительство скоординировало все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более 600 дронов и десятки ракет.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был сознательный, циничный, российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и чувства безопасности", - говорится в сообщении.

Последствия

По данным Свириденко, в результате атаки больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

"Из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть людям электроснабжение. Для этого задействованы все ресурсы", - подчеркнула премьер.

Министерство энергетики совместно с Укрэнерго будут информировать о дальнейшем состоянии энергосистемы.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человек, в том числе ребенок, поврежден дом.

+4
доанонсировалась гиговаты иуда
показать весь комментарий
23.12.2025 10:18 Ответить
+3
Запитайте у міндічів, цукерманів і наємів, навіщо вони розікрали мільярди допомоги, які були виділені на захисні споруди? Навіщо ви брехали народу,та самі крали і ''двушками'' відправляли на росію?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:20 Ответить
+3
"уряд скоординував всі служби" - тьху, ми орали, я і трактор . Якби уряд взагалі не заважав, було б все набагато скоординованіше..
показать весь комментарий
23.12.2025 10:21 Ответить
Їм до дупи ті анонси.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:23 Ответить
Це, щоб меньше патякали, що в західних регіонах України світло не вимикають. Ну не вимикають і слава Богу, для чого про це патякати?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:19 Ответить
Весь схід і так знає що захід не вимикають.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:24 Ответить
А то кацапи настільки дурні, що самі не можуть зайти на сайт ДТЕК і подивитись графіки відключень.
ПС. Невже і досі в Україні є свідки "тупих ні на що не здатних чмобіків-алкашів на інвалідних візках з однією іржавою мосінкою на трьох, що воюють по картах 2 світової"? Здуріти можна...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:31 Ответить
Ну і буде як завжди - влучили по західних областях, а без елетрики по 18 годин буде сидіти Київ.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:24 Ответить
Ну, не Львів же відключати...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:32 Ответить
Ясне діло, лвів'яни ж страждають від війни більше за всіх, не можна ще й так з них знущатися.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:35 Ответить
Нахрен ты ***** тупая верещала про улучшения ситуации со светом, Это же был по сути прямой призыв для кацапов провести очередную атаку. Кто-нибудь, закройте этой тупой шмаре рот изолентой пожалуйста
показать весь комментарий
23.12.2025 10:27 Ответить
Ще один свідок "тупих чмобіків"...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:33 Ответить
Рахзувальники ви (не)наші...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:28 Ответить
Ворог знищує Україну ,а горе президент разом з Трампом про мирну угоду ,якого миру хоче воєний злочинець терорист путін всім відомо "русского мира".
показать весь комментарий
23.12.2025 10:30 Ответить
свириденко звітує про кількість застосованих ворогом дронів....на підтанцовці у військових, чума зегнидна 🤮
показать весь комментарий
23.12.2025 10:30 Ответить
Чому дивуватись, коли ВРУ проголосувала за бюджет 2026 року без підвищення з/п воюючим захисникам, але проголосувала за різке зростання видатків на програму "стратегічних комунікацій" - із 405 млн грн цього року до 4 млрд грн у 2026-му. Опозиція вимагала виключити це фінансування та окремо 1,2 млрд грн для "Єдиного марафону". Однак ці видатки залишили.
Країна не повинна платити за віртуальну реальність у той час, коли фронт недофінансований.
Крім того, ВРУ ухвалила рішення про значне збільшення фінансування витрат на депутатську діяльність (на помічників, приймальні, відрядження) у 2026 році, що разом з базовим окладом може складати близько 200 000 грн, хоча базовий оклад змінився незначно. Це рішення стосується 2026 року і є розширенням коштів для забезпечення роботи депутатів.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
 
 