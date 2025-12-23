Атака на Хмельнитчину: удары по инфраструктуре, погиб человек
Утром 23 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Хмельницкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.
"В результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении
Последствия обстрелов
Из-за атаки также зафиксированы перебои с электроснабжением в населенном пункте.
Начальник ОВА отметил, что атака продолжается. Он призвал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
Массированный обстрел 23 декабря
- Сообщалось, что российские оккупанты выпустили ракеты и беспилотники по Украине.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- В Житомирской области 6 пострадавших, из них двое детей. На территории области зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия и магазин.
- В Ривненской области поврежден жилой дом.
Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены 3 автомобиля.
-
В Святошинском районе Киева в результате обстрела повреждено остекление окон многоэтажного дома. Есть заблокированные люди в квартире.
Известно о четырех пострадавших, в том числе 16-летнем ребенке.
- В Киевской области погибла женщина, фиксируются повреждения в двух районах.
- В Одесской области после атаки фиксируют повреждения энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры.
-
Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры на Львовщине.
