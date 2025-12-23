Атака на Хмельниччину: удари по інфраструктурі, загинула людина
Зранку 23 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по Хмельницькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.
"Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні
Наслідки обстрілів
Через атаку також зафіксовано перебої з електропостачанням у населеному пункті.
Начальник ОВА зазначив, що атака триває. він закликав усіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.
Масований обстріл 23 грудня
- Повідомлялось, що російські окупанти випустили ракети та безпілотники по Україні.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- На Житомирщині 6 постраждалих, з них двоє дітей. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.
- У Рівненській області пошкоджено житловий будинок.
Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.
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У Святошинському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі.
Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дитину.
- На Київщині загинула жінка, фіксують пошкодження у двох районах.
- В Одеській області після атаки фіксують пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.
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Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині.
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