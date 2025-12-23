Атака на Хмельниччину: удари по інфраструктурі, загинула людина

Зранку 23 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по Хмельницькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні

Наслідки обстрілів

Через атаку також зафіксовано перебої з електропостачанням у населеному пункті.

Начальник ОВА зазначив, що атака триває. він закликав усіх залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині: є наслідки

Масований обстріл 23 грудня

Повідомлялось, що російські окупанти випустили ракети та безпілотники по Україні.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

На Житомирщині 6 постраждалих, з них двоє дітей. На території області зафіксовано декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів-камікадзе. пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства та магазин.

У Рівненській області пошкоджено житловий будинок. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі.

У Святошинському районі Києва внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон багатоповерхового будинку. Є заблоковані люди в квартирі. Відомо про чотирьох постраждалих, зокрема 16-річну дитину.

На Київщині загинула жінка, фіксують пошкодження у двох районах.

В Одеській області після атаки фіксують пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури.

Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками по об'єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Києву: постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок