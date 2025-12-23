Массированная атака РФ на энергетику: почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области

Ночью и утром 23 декабря враг осуществил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Отключение электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки к утру почти полностью обесточены потребители в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами отключения электроэнергии в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ситуация в Одесской области

По данным Минэнерго, в Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается без электричества. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй.

Аварийные отключения

Также отмечается, что из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины в настоящее время применяются графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в настоящее время не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы восстановить электроснабжение в регионах", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирщине, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

