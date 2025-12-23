РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9828 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар
3 174 22

Массированная атака РФ на энергетику: почти полностью обесточены Ривненская, Тернопольская и Хмельницкая области

Пропало свет после обстрела

Ночью и утром 23 декабря враг осуществил очередную, уже девятую с начала года, массированную атаку на энергосистему Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отключение электроэнергии

Как отмечается, в результате атаки к утру почти полностью обесточены потребители в Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обусловленные обстрелами отключения электроэнергии в Винницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также: Свириденко о ночной атаке: Враг применил 600 дронов и десятки ракет, больше всего пострадала энергетика западных областей

Ситуация в Одесской области

По данным Минэнерго, в Одесской области продолжается ликвидация нескольких подряд массированных ударов по энергетической инфраструктуре региона, значительное количество потребителей остается без электричества. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в строй.

Аварийные отключения

Также отмечается, что из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему на всей территории Украины в настоящее время применяются графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений в настоящее время не действуют. Аварийные отключения электроэнергии будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе. 

Читайте также: Враг атаковал 2 энергообъекта ДТЭК на Одесчине: повреждения значительные

"Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы восстановить электроснабжение в регионах", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирщине, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

Читайте: Войска РФ нанесли удар по Житомирской области: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

Автор: 

обстрел (30985) энергетика (2937) Минэнерго (478) отключение света (567)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Боляче читати останні новини. Ворог добиває нащу енергетику, окупує нові н.п. Можно у всьому дорікати рудого підара MAGA, але із 19 року по 22 рік що робило зелене лайно? Заглядало ***** в очі, переслідовало Порошенко, вбило програму переозброєння, крало на дорогах та вешталось по Оманах і Буковелях. Не дивлячись на брак мобрезерву випхав з країни 100 тис парубків. У зеленського є один спосіб уникниту відповідальності - втеча. Справа лише за країною, що надаст гарантії
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
+2
А де ж наші піарники, скільки міст росії вони відключили від ЕЕ.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
+1
Вони будуть нас утюжити поки населення не скоротиться до 5-10 млн, неважливо скільки часу пройде - це уже видно всім

А закордоном нас будуть травити як ту дівчинку в Польщі. І того або ми викинемо російськомовних евреїв з влади або просто НЕ ВИЖИВЕМО
показать весь комментарий
23.12.2025 10:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони будуть нас утюжити поки населення не скоротиться до 5-10 млн, неважливо скільки часу пройде - це уже видно всім

А закордоном нас будуть травити як ту дівчинку в Польщі. І того або ми викинемо російськомовних евреїв з влади або просто НЕ ВИЖИВЕМО
показать весь комментарий
23.12.2025 10:28 Ответить
"І того або ми викинемо російськомовних евреїв з влади або просто НЕ ВИЖИВЕМО" - в городі бузина...
показать весь комментарий
23.12.2025 10:35 Ответить
Заходи по захисту генерації та розподільчих мереж виявились недостатніми, потрібно провести аналіз і зробити висновки. Захисні споруди мають будуватись з врахуванням наслідків обстрілів, щоб реально захищати електростанції та розподільчі підстанції. Сьогодні влада Зеленського отримала незадовільну оцінку за свою роботу! Все що робилось по захисту енергетики було недостатнім та неефективним, отже у владі сидять ідіоти! Потрібно формувати уряд з професіоналів а не з друзів, інакше не буде результатів!
показать весь комментарий
23.12.2025 11:15 Ответить
Именно этого ваша шваль добивается обстрелами мирного населения. Вам нужна внутренняя дестабилизация в Украине, потому что война зашла в тупик. Я помню, как во всем был виноват "еврей" вальцман, теперь зе. Если бы упаси боже сейчас прошли выборы и каким то чудом ко власти пришел проукраинский президент, он тоже был бы ненавистным "евреем".
показать весь комментарий
23.12.2025 10:47 Ответить
Не скули *****,нічого в цапів не вийде.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:52 Ответить
Краще не писати правдиві реалістичні коменти, бо получиш бан. Пиши що в Україні все супер, війну майже виграли, населення 100 млн буде на днях. Таке не забанять 🤗👍
показать весь комментарий
23.12.2025 10:55 Ответить
Досить скиглити.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:59 Ответить
Пожив би ти без електроенергії діб так з 4 на 16 поверсі, коли тобі під 80 років, і ти б заспівав по іншому. Я на тебе подивився б, якби в тебе був приступ, обструкція хронічного бронхіту наприклад, у такому стані, а швидка до тебе не полізе на 16 поверх. Ніхто ж не говорить і не скаже, скільки людей помирає під час блекаутів, а помирає з-за того, що неможливо надати екстренну меддопомогу, мабуть, не мало.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:09 Ответить
Переїжджайте в село, там світло непотрібне і ближче нести до цвинтаря.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:11 Ответить
Вітаю ваш чорний гумор.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:14 Ответить
Це не гумор. Це ідіотизм. За такий гумор можна отримати ляща карасем по пиці.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:29 Ответить
Тим хто живе на поверхах без електрики буде складно вижити, не буде води, не буде газу, не буде тепла. Будинок швидко охолоне і обігріти його буде нереально. Без води швидко заб'ється каналізація і може замерзнути і всьо! Тому переїзд в село це не гумор, це реальна порада! В селі можна опалювати будинок дровами, вугіллям, будь яким лайном, в селі непотрібна каналізація, в селі є доступ до води в колодязі без водопроводу. В селі є можливість вижити навіть при обстрілі ядерною зброєю.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:34 Ответить
Пане Ігор-пардон,але Ви несете якусь хрінь
показать весь комментарий
23.12.2025 11:50 Ответить
Не переймайтесь, Ви просто не в темі. В Україні була взимку аварія на тепломережах в Алчевську в 2006 році, коли замерзли всі будинки і замерзла каналізація і водопровід, людей вивозили з міста по всій Україні, бо перебувати в місті було неможливо, достатньо почитати що відбувалось в Алчевську і тоді Вам стане більш менш зрозуміло що очікує великі міста без електрики.
показать весь комментарий
23.12.2025 12:11 Ответить
Пошукай співчуття у когось іншого.
Я до тебе не звертався.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:36 Ответить
Я Вам дуже співчуваю
показать весь комментарий
23.12.2025 11:49 Ответить
Боляче читати останні новини. Ворог добиває нащу енергетику, окупує нові н.п. Можно у всьому дорікати рудого підара MAGA, але із 19 року по 22 рік що робило зелене лайно? Заглядало ***** в очі, переслідовало Порошенко, вбило програму переозброєння, крало на дорогах та вешталось по Оманах і Буковелях. Не дивлячись на брак мобрезерву випхав з країни 100 тис парубків. У зеленського є один спосіб уникниту відповідальності - втеча. Справа лише за країною, що надаст гарантії
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
Тут для ЗЕлупи проблем не буде - Ізраїль своїх ріколи не видає.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:11 Ответить
А де ж наші піарники, скільки міст росії вони відключили від ЕЕ.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:37 Ответить
Во время праздников московиты будут стараться с удвоенной силой испортить людям свята. Обязательно нужна ответка. Желательно даже не симметричная, но бьющая именно по боярам, а не по скоту, на который московитам плевать.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:53 Ответить
Може, час спитати у колишніх міністрів енергетики, прем*єра та інших міністрів, чим ви, суки, займались на своїх посадах?!
Чи у "правоохоронців" руки таки короткі?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:02 Ответить
І як це примусить ***** перестати знищувати українську енергетику?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:13 Ответить
 
 