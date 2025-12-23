Українські АЕС знизили генерацію через масовану атаку, - Міненерго

Унаслідок масштабної атаки РФ 23 грудня українські атомні електростанції були змушені скоротити обсяги виробництва електроенергії.

Про це на брифінгу повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації. Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі", - сказав Некрасов.

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Він наголосив, що російські удари по інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб АЕС та видачу їх потужності у загальну мережу, є порушенням норм ядерної безпеки.

"І це не повинно залишатися поза увагою світової спільноти. Російську політику енергетичного терору потрібно зупинити", - підкреслив Некрасов.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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