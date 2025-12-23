РУС
Украинские АЭС снизили генерацию из-за массированной атаки, - Минэнерго

Снижение мощности генерации на АЭС

В результате масштабной атаки РФ 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии.

Об этом на брифинге сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Что известно

В результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети", - сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что российские удары по инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд АЭС и выдачу их мощности в общую сеть, являются нарушением норм ядерной безопасности.

"И это не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического террора нужно остановить", - подчеркнул Некрасов.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человека, в том числе - ребенок, поврежден дом.

Автор: 

Топ комментарии
+3
А Свириденка якраз на ці дні обіцяла покращення зі світлом і тут на тобі, обстріл - ну що за прикрий збіг обставин.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:13 Ответить
+1
це наводка для кацапських підорів?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:59 Ответить
+1
у кріпаків пауер стейшен Bluetti
показать весь комментарий
23.12.2025 11:03 Ответить
гондони
і це я не про кацапів
показать весь комментарий
23.12.2025 10:52 Ответить
а хто нас бомбив ?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:57 Ответить
міндіч та зе
без них того б не було
показать весь комментарий
23.12.2025 12:09 Ответить
А про кого ?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:58 Ответить
я дебільним нікам не відповідаю
то боти
показать весь комментарий
23.12.2025 12:08 Ответить
в мене поки світло є , Миколаївська обл
показать весь комментарий
23.12.2025 10:58 Ответить
це наводка для кацапських підорів?
показать весь комментарий
23.12.2025 10:59 Ответить
були в нас дві атаки ,ми відбили ,тікі 3 години світла не було
показать весь комментарий
23.12.2025 11:02 Ответить
Ну що, будуть у свята продавати електрику у Європу у рази більше, а кріпакам розповідати казки і що треба потерпіти.
показать весь комментарий
23.12.2025 10:59 Ответить
у кріпаків пауер стейшен Bluetti
показать весь комментарий
23.12.2025 11:03 Ответить
в кожну хату генератор !
показать весь комментарий
23.12.2025 11:04 Ответить
Ботяру 3.02.25 - нахєр в бан.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:05 Ответить
Знову прибіг, щоб я тебе попустив? То я завжди цьому радий. Ти все ще такий же нікчемний та розумово відсталий, як і був?
показать весь комментарий
23.12.2025 11:07 Ответить
Нахєр в бан, разом зі своїм смердячим кацапським ботським сімейством зарєєстрованих 3.02.25. Попускалка у тебе, ботяри не вирісла, когось "попускати"
показать весь комментарий
23.12.2025 11:33 Ответить
От бачиш, ти навіть не сперечаєшся, що нікчемний та розумово відсталий. Радий, що ти нарешті визнав правду. Розумію, що тобі це було важко, але ти впорався, я гордий за тебе!
Подобається, як я знову тебе попустив? Якщо хочеш ще, то скажи, я ж з радістю.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:41 Ответить
Опускати ти можешь лише себе, ботяро
показать весь комментарий
23.12.2025 11:53 Ответить
Що, навіть на якусь базову відповідь розуму не вистачає? І чому я не здивований...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:56 Ответить
дівчата не сваріться
показать весь комментарий
23.12.2025 11:08 Ответить
З бюджету 2023-2024 (за даними Рахункової палати): Передбачено 35,9 млрд грн, з яких використано 18,7 млрд грн на захист енергооб'єктів. Україна підготувалася до ударів по енергетиці. Як повідомляло у листопаді видання Financial Times, невеликі підстанції вже https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-posileno-gotuyetsya-do-udariv-po-energetici-financial-times-12443670.html%C2%A0 захищено стінами з бетонних блоків, а також габіонами з камінням або піском. Вони дозволять захиститися від падіння уламків.
У жовтні голова "Укренерго" Володимир https://www.radiosvoboda.org/a/news-enerhetyka-zakhyst-ataky-rf/32634122.html Кудрицький повідомив, що перший рівень має захист від вибухової хвилі та уламків. Прості конструкції захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то "Шахеда".
Другий рівень - це захист від прямого влучання "Шахедів".
І третій рівень є найбільш складним і масштабним, який комплексно захищає від "Шахедів" та ракет.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:04 Ответить
💡Майже добу (!) без світла будуть жителі Івано-Франківська - у деяких абонентів електрику дадуть тільки 8 ранку 24 грудня
показать весь комментарий
23.12.2025 11:10 Ответить
А Свириденка якраз на ці дні обіцяла покращення зі світлом і тут на тобі, обстріл - ну що за прикрий збіг обставин.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:13 Ответить
Цій кацапській падлі давно пора скотчем обмотати її брудну ротяку.
показать весь комментарий
23.12.2025 11:35 Ответить
Чотири роки війни. Рашисти літають по всій Україні як хочуть. Де ПВО?...
показать весь комментарий
23.12.2025 11:29 Ответить
Свириденко, днём ранее - света теперь будет гораздо больше🥹😍
Хоп! Один обстрел - света теперь будет гораздо меньше 🫣😱
показать весь комментарий
23.12.2025 12:07 Ответить
 
 