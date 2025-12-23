Украинские АЭС снизили генерацию из-за массированной атаки, - Минэнерго

В результате масштабной атаки РФ 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены сократить объемы производства электроэнергии.

и.о. министра энергетики Артем Некрасов

Что известно

В результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации. Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети", - сказал Некрасов.

Он подчеркнул, что российские удары по инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд АЭС и выдачу их мощности в общую сеть, являются нарушением норм ядерной безопасности.

"И это не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического террора нужно остановить", - подчеркнул Некрасов.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ривненскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои с электричеством из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 5 человека, в том числе - ребенок, поврежден дом.

