Атака РФ на Житомирщину: погиб ребенок 2021 года рождения (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате вражеских ударов по территории Житомирской области этой ночью погиб ребенок 2021 года рождения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Как отмечается, ребенок был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

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"Еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах.

Всего на данный момент известно о 5 пострадавших и одном погибшем в результате российских обстрелов Житомирщины этой ночью", - уточнил глава области.

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Позже в ГСЧС опубликовали последствия вражеского удара по области.













"В результате обстрелов пострадали 3 человека, из них 2 детей - 2014 и 2012 года рождения. Всех доставили в медучреждения. К сожалению, один ребенок, 2021 г.р., умер в больнице. Возникли пожары в частном жилом доме и на территории одного из предприятий. Повреждены магазин, хозяйственное здание и частные дома", - информируют спасатели.

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