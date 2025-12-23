РУС
1 681 3

Войска РФ продвинулись возле Юнаковки на Сумщине и Свято-Покровского на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Враг продвинулся вблизи Юнаковки и Свято-Покровского", - отметили там.

Карта

Россияне продвигаются в Сумской и Донецкой областях: что известно?
Сумская область (3913) Донецкая область (11692) Бахмутский район (729) Сумский район (489) Юнаковка (19) Свято-Покровское (4) DeepState (392)
І будуть просуватись доки москва не відчує загрози реального знищення - українську ядерну зброю.
23.12.2025 09:24 Ответить
Ядерну зброю кацапів ви не враховуєте? Це більш стримуючий ефект, а в нас вже війна на повну. Тому на зараз вже пізно. На майбутнє це вже інше питання, поки ми залежні від партнерів, то нам ніхто не дасть. Тут хоч би наладити виготовлення ракет й далекобійних дронів в нормальній кількості, а ви про ЯО
23.12.2025 10:20 Ответить
Складається таке враження що розвідка відсутня в ЗСУ. Де накопичується ворог, як переміщається ніхто не бачить і не знає.
23.12.2025 10:30 Ответить
 
 