Войска РФ продвинулись возле Юнаковки на Сумщине и Свято-Покровского на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские оккупационные войска продвигаются в Сумской и Донецкой областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Враг продвинулся вблизи Юнаковки и Свято-Покровского", - отметили там.
Карта
Artcore
Анатолій Фоменко
Наталья Волочай
