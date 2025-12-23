Війська РФ просунулися біля Юнаківки на Сумщині та Свято-Покровського на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська мають просування у Сумській та Донецькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ворог просунувся поблизу Юнаківки та Свято-Покровського", - зазначили там.
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Топ коментарі
+7 Анатолій Фоменко
показати весь коментар23.12.2025 10:20 Відповісти Посилання
+3 Artcore
показати весь коментар23.12.2025 09:24 Відповісти Посилання
+2 Наталья Волочай #609202
показати весь коментар23.12.2025 10:30 Відповісти Посилання
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