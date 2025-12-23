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Війська РФ просунулися біля Юнаківки на Сумщині та Свято-Покровського на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська мають просування у Сумській та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ворог просунувся поблизу Юнаківки та Свято-Покровського", - зазначили там.

Мапа

Росіяни мають просування на Сумщині та Донеччині: що відомо?
Росіяни мають просування на Сумщині та Донеччині: що відомо?

Читайте: Ворог окупував Званівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Сумська область (4877) Донецька область (11471) Бахмутський район (860) Сумський район (663) Юнаківка (23) Свято-Покровське (18) DeepState (554)
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Топ коментарі
+7
Ядерну зброю кацапів ви не враховуєте? Це більш стримуючий ефект, а в нас вже війна на повну. Тому на зараз вже пізно. На майбутнє це вже інше питання, поки ми залежні від партнерів, то нам ніхто не дасть. Тут хоч би наладити виготовлення ракет й далекобійних дронів в нормальній кількості, а ви про ЯО
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23.12.2025 10:20 Відповісти
+3
І будуть просуватись доки москва не відчує загрози реального знищення - українську ядерну зброю.
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23.12.2025 09:24 Відповісти
+2
Складається таке враження що розвідка відсутня в ЗСУ. Де накопичується ворог, як переміщається ніхто не бачить і не знає.
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23.12.2025 10:30 Відповісти

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