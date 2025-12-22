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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог окупував Званівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники просунулися у Бахмутському районі Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

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"Ворог окупував Званівку (Бахмутський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Свято-Покровського (Бахмутський район, Донецька область), Пазено (Бахмутський район, Донецька область), Оріхово-Василівки (Бахмутський район, Донецька область) та у Федорівці (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у двох районах Донеччини, - DeepState. КАРТА

Оновлені карти

карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState
карти DeepState

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти просунулись на Донеччині та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Автор: 

Донецька область (11462) Бахмутський район (860) Званівка (6) Оріхово-Василівка (6) Пазено (9) Федорівка (8) Свято-Покровське (18) DeepState (554)
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Топ коментарі
+8
З такими партнерами, домовленостями і мирними планами виродки скоро половину України окупують
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22.12.2025 08:21 Відповісти
+4
Ну а якже цеж не ми у всьому винні
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22.12.2025 08:43 Відповісти
+2
Всі ,затягують перемовини,щоб перед фактом поставити
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22.12.2025 08:42 Відповісти

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