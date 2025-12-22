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Ворог окупував Званівку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники просунулися у Бахмутському районі Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
"Ворог окупував Званівку (Бахмутський район, Донецька область), а також просунувся поблизу Свято-Покровського (Бахмутський район, Донецька область), Пазено (Бахмутський район, Донецька область), Оріхово-Василівки (Бахмутський район, Донецька область) та у Федорівці (Бахмутський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+8 Лєнусік Ігнатовська
показати весь коментар22.12.2025 08:21 Відповісти Посилання
+4 Валентин Вербицкий
показати весь коментар22.12.2025 08:43 Відповісти Посилання
+2 Валентин Вербицкий
показати весь коментар22.12.2025 08:42 Відповісти Посилання
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