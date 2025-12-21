УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7807 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку
4 471 7

Окупанти просунулись на Донеччині та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПА

Російські окупанти мають просування на двох напрямках у Донецькій області та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де просунувя ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Бахмутський р-н, Донецька обл), Різниківки (Бахмутський р-н, Донецька обл), Новоекономічного (Покровський р-н, Донецька обл) та Гуляйполя (Запорізька обл)", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

мапа

мапа

Читайте також: Є ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі через саботаж деяких офіцерів 102 бригади ТрО, - DeepState

Що передувало?

  • Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що існує ризик втрати міста Гуляйполе Запорізької області. Група офіцерів 102-ї бригади територіальної оборони підмовляють деяких бійців на самовільне залишення позицій.

Дивіться також: Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА

Автор: 

Гуляйполе (250) Запорізька область (5062) Донецька область (11423) Бахмутський район (859) Покровський район (1800) Пологівський район (433) Дронівка (26) Різниківка (49) Новоекономічне (29) DeepState (552)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 