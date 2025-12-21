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Окупанти просунулись на Донеччині та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі, - DeepState. МАПА
Російські окупанти мають просування на двох напрямках у Донецькій області та поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувя ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Бахмутський р-н, Донецька обл), Різниківки (Бахмутський р-н, Донецька обл), Новоекономічного (Покровський р-н, Донецька обл) та Гуляйполя (Запорізька обл)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше аналітики проєкту DeepState заявили, що існує ризик втрати міста Гуляйполе Запорізької області. Група офіцерів 102-ї бригади територіальної оборони підмовляють деяких бійців на самовільне залишення позицій.
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