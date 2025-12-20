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Новини Оновлення мапи DeepState
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Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Донецька обл), Вишневого (Дніпропетровська обл) та у Сіверську (Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

мапа

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Що передувало?

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Автор: 

Донецька область (11418) Дніпропетровська область (5203) Синельниківський район (579) Бахмутський район (859) Вишневе (3) Сіверськ (218) Дронівка (26) DeepState (551)
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