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Окупанти просунулись на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають просування у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Дронівки (Донецька обл), Вишневого (Дніпропетровська обл) та у Сіверську (Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські війська окупували Серебрянку та мають просування ще біля шести населених пунктів на Донеччині в районі Сіверська.
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