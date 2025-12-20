РУС
Оккупанты продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвигаются в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки (Донецкая обл.), Вишневого (Днепропетровская обл.) и в Северске (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

І як ***** переконати,що він програє на полі бою,коли йому приносять ось такі звіти((
20.12.2025 06:23 Ответить
Не в образу, але я так розумію, що тро-ошники часто про..й..о..бують свої позиції і туди потім спрямовують штурмові батальйони?
20.12.2025 08:09 Ответить
 
 