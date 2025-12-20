Оккупанты продвинулись в Донецкой и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвигаются в Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки (Донецкая обл.), Вишневого (Днепропетровская обл.) и в Северске (Донецкая обл.)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские войска оккупировали Серебрянку и продвигаются еще около шести населенных пунктов в Донецкой области в районе Северска.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Igor Grytselyak
показать весь комментарий20.12.2025 06:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Iryna LIV #303361
показать весь комментарий20.12.2025 08:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль