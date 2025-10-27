Враг продвинулся возле Отрадного на Харьковщине и Вишневого и Злагоды на Синельниковщине, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ продвинулись на территории Днепропетровской и Харьковской областей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Отрадного (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Вишневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Злагоды (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Уточнена ситуация в Никаноровке (село Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок и отбросили противника в Покровском районе. Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.
- Также отмечалось, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Max Shela
показать весь комментарий27.10.2025 11:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль