Враг продвинулся возле Отрадного на Харьковщине и Вишневого и Злагоды на Синельниковщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ продвинулись на территории Днепропетровской и Харьковской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Отрадного (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Вишневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Злагоды (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Уточнена ситуация в Никаноровке (село Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?