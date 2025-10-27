РУС
Враг продвинулся возле Отрадного на Харьковщине и Вишневого и Злагоды на Синельниковщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ продвинулись на территории Днепропетровской и Харьковской областей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Отрадного (село в Двуречанской поселковой громаде Купянского района Харьковской области), Вишневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Злагоды (село в Синельниковском районе Днепропетровской области). Уточнена ситуация в Никаноровке (село Шаховской сельской громаде Покровского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Армия РФ продвинулась в трех областях, - DeepState. КАРТЫ

Обновленные карты

Отрадная карта
Отрадное

Вишневое карта
Вишневое

Слаженность карта
Злагода

Никаноровка карта
Никаноровка

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Силы обороны освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок и отбросили противника в Покровском районе. Оккупанты продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.
  • Также отмечалось, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области.

Почему дуупа не отметил освобождение Торське ?
показать весь комментарий
27.10.2025 11:48 Ответить
 
 