1 729 4

Ворог просунувся біля Одрадного на Харківщині та Вишневого і Злагоди на Синельниківщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ просунулися на території Дніпропетровської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Одрадного (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області), Вишневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Злагоди (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Уточнено ситуацію в Никанорівці (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Оновлені карти

Одрадне карта
Одрадне 

Вишневе карта
Вишневе

Злагода карта
Злагода 

Никанорівка карта
Никанорівка 

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повдіомляв, що Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок і відкинули противника у Покровському районі. Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині.
  • Також зазначалося, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.

Дніпропетровська область (4415) Харківська область (1807) Синельниківський район (319) Куп'янський район (471) Вишневе (1) Одрадне (2) Злагода (1) DeepState (319)
