Ворог просунувся біля Одрадного на Харківщині та Вишневого і Злагоди на Синельниківщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ просунулися на території Дніпропетровської та Харківської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Одрадного (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області), Вишневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Злагоди (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Уточнено ситуацію в Никанорівці (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Оновлені карти



Одрадне



Вишневе



Злагода



Никанорівка

Що передувало?