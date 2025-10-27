1 729 4
Ворог просунувся біля Одрадного на Харківщині та Вишневого і Злагоди на Синельниківщині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ просунулися на території Дніпропетровської та Харківської областей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Одрадного (село у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району Харківської області), Вишневого (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Злагоди (село у Синельниківському районі Дніпропетровської області). Уточнено ситуацію в Никанорівці (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Оновлені карти
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повдіомляв, що Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок і відкинули противника у Покровському районі. Окупанти просунулися на Донеччині та Харківщині.
- Також зазначалося, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області.
Тобто рейтинг ЗЕ уже коштував нам десятки тисяч вбитих і сотня тисяч ранених лише за 2 роки.
Але ж зато смішно і не порошенко що вбив брати зїв пів вареника і всю цибулю по 4 гривні