Армія РФ просунулася в трьох областях, – DeepState. МАПИ

Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів і трьох областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Звірового (Покровський район на Донеччині), Новогригорівки (Пологівський район Запорізької області) та  Новоселівці (Синельниківському районі (Дніпропетровська обл.)", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули росіян поблизу Кучерового Яру. Ворог просунувся у Покровському районі Донеччині та на Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Також дивіться: ЗСУ відновили позиції на Покровському напрямку. РФ окупувала Полтавку на Запоріжжі та має просування, - DeepState. МАПИ

+19
"Це ІПСО"!
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
показати весь коментар
25.10.2025 18:12 Відповісти
+19
навіть не генштаб, а телемарафон!
показати весь коментар
25.10.2025 18:19 Відповісти
+15
так не дивися навіть в ту сторону - читай тільки Генштаб!
показати весь коментар
25.10.2025 18:16 Відповісти
"Це ІПСО"!
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
показати весь коментар
25.10.2025 18:12 Відповісти
Таварісчь! Прікратітє аньтісімітізь!
показати весь коментар
25.10.2025 19:59 Відповісти
Зараз нажреться грейпфруктів з лимонами для печального образа і на ефір. "Клятий Захід ракетів не дає".
показати весь коментар
25.10.2025 20:00 Відповісти
"Клятий Захід ракетів не дає" і ще й бабло відсотків від заморожених раш активів, а віддає зброєю...
показати весь коментар
25.10.2025 20:08 Відповісти
а де просунились ми? хфельдмаршал Зеля буде до Києва, як кутузов до мацкви рачки сунутися? Тільки Україна не параша, відсидіти у Львові не вийде
показати весь коментар
25.10.2025 18:13 Відповісти
Дістав вже конкретно цей недолугий Deepstate! Хай ідуть на фронт, а не з інтернета беруть свою інформацію. Вже неодноразово було спростування після їхньої брехні. Інформувати повинен тільки Генштаб!!!
показати весь коментар
25.10.2025 18:14 Відповісти
так не дивися навіть в ту сторону - читай тільки Генштаб!
показати весь коментар
25.10.2025 18:16 Відповісти
навіть не генштаб, а телемарафон!
показати весь коментар
25.10.2025 18:19 Відповісти
Дійсно. Саме цікаве, що визволення нашої території ВСУ показують з запізненням десь у тиждень , зато кожна посадка й кущ, в які забігли рашисти , через кілька годин , ще їх зетніки нічого не вспіли написати. Таке враження, що відмічають тільки здобутки рашистів.
показати весь коментар
25.10.2025 19:00 Відповісти
питання не в цьому довббові що серонув.
Питання у тій срані що йому лійконула - якщо це команда гівнотролів - фіг з ним. Та якщо це представники мудрого наріду - то такий їх відсоток не надає оптимізму...
показати весь коментар
25.10.2025 19:19 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 19:26 Відповісти
ганьба діп стейту!
хвала ОПі!

з ЗЄ ми паБєдім !
ура, таваріщі!
гіп-гіп!

.
показати весь коментар
25.10.2025 20:33 Відповісти
це не DeepState!!! це просто якийсь недружній, як до зєліного ж оп-ісу, так і до його ж гєнштабу ШІ!! весь нарід, згуртований особисто дєрьмаком та його вірним прєзіком, навколо своїх слуг, висловлює непохитну віру та надію, що цей гад ШІ буде знайдений та посажений за свої іпсо - на палю!!
показати весь коментар
25.10.2025 18:20 Відповісти
73 дебільних % від 40%, що прийшли на вибори в 2019 і ті, що досі ще залишаються живими, радіють зараз своєму вибору. Так, дегенерати?!?!?!?
показати весь коментар
25.10.2025 18:25 Відповісти
а 60% сиділи дома і не цікавилися політикою?
показати весь коментар
25.10.2025 18:32 Відповісти
Зачотне питання!
показати весь коментар
25.10.2025 18:39 Відповісти
І ці кретини теж, на 99%.
показати весь коментар
25.10.2025 20:41 Відповісти
Суцільня брехня від "Дікстейт". Тільки ж була новина, що 82 ДШБр звільнила село.
показати весь коментар
25.10.2025 18:25 Відповісти
а де план пабеды, давно наполеон пархатый с ним не носился
показати весь коментар
25.10.2025 18:34 Відповісти
А ті що плескали фігляру в ладоні після кожного його висеру про кордони 1991 відкидаючи реальність, елементарну математику
Коли ти в 5 раз менший ти як президент маєш це враховувати, не 3 роки триндіти про каву в ялті, відкидати переговори які б зберегли тисячі й тисячі життів та кілометрів.
показати весь коментар
25.10.2025 18:46 Відповісти
Три зустрічі за рік тільки з королем карлом. Що ви наговорюєте на нашого віконта. Він тільки частинка глобального плану світової перезагрузки а українцям повезло що мають право першими включитись в третю світову. А плани там є кому писати - ті люди, що завжди пишуть а зеля як то кажуть маленький гвинтик. Ви ж не можете його запідозрити що він планує глобальну перезагрузку.
показати весь коментар
25.10.2025 19:55 Відповісти
Так вони й зараз відкидають переговори, хоча ситуація з кожним днем все гірша, а свого Талейрана, який може витягти на дипломатичному фронті цю катастрофу, в нас немає.
показати весь коментар
25.10.2025 20:10 Відповісти
Все йде по плану. По оманському плану
показати весь коментар
25.10.2025 18:36 Відповісти
На жаль так звана українська влада не хоче помічати цього ,їм краще говорити про міфічні томагавки ,вся ця влада прагне одного щоб ні за що не відповідати.
показати весь коментар
25.10.2025 18:36 Відповісти
Наша земля, - нам її захищати! Путіністів на лаву підсудних! Час перемагати, а не читати діпстейт повідомлення про ситуацію на фронті.
показати весь коментар
25.10.2025 18:45 Відповісти
а вона колись за русні в українців була?
шо ви чіпляєтеся до людей?
показати весь коментар
25.10.2025 19:14 Відповісти
Основа:
Українці повинні захищати Україну від українчиків. Бо українчики - це тварючки набагато небезпечніші, ніж кацапська сарана.
показати весь коментар
25.10.2025 19:42 Відповісти
Нажаль, українців мало. А вкраїнчиків аж 73%, і вони абсолютно зомбовані.
показати весь коментар
25.10.2025 20:12 Відповісти
"друга армія світу" за рік просунулася на 3 км!
щє обзовіть тих вонючих кацапнявих голодранців другою армією світу..
показати весь коментар
25.10.2025 19:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RyQ10utcWOc&list=PLAB63528CA2B81132&index=3
показати весь коментар
25.10.2025 19:31 Відповісти
Як основа - українцям вже давно похрін на проєкт україна(саме з маленької букви) назва країни. Не можна бути героєм країна, за котру вболівають 6-7 тисяч відвідувачів на українському ресурсі. Цікава думка сбу малюка. Де ваші справи по другану зеленского - та хрін там - навіть не мап'ятаю призвища. - Герой україни.
показати весь коментар
25.10.2025 20:30 Відповісти
Ну, і коли на фронті опиняться силовики, що заброньовані на 90-100%, молоді відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, охоронці, що охороняють дерева, офіцери, що народжені, щоб бути великими командос, і яких півкраїни, або, взагалі, з Німеччини закликають битись до останнього подиху.. Чи квартал, дізель он - було б дуже показово!
показати весь коментар
25.10.2025 20:59 Відповісти
 
 