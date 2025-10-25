Армія РФ просунулася в трьох областях, – DeepState. МАПИ
Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів і трьох областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Звірового (Покровський район на Донеччині), Новогригорівки (Пологівський район Запорізької області) та Новоселівці (Синельниківському районі (Дніпропетровська обл.)", - ідеться в повідомленні.
Звірове
Новогригорівка
Новоселівка
Топ коментарі
+19 Luk Viktor
показати весь коментар25.10.2025 18:12 Відповісти Посилання
+19 Лантух
показати весь коментар25.10.2025 18:19 Відповісти Посилання
+15 Luk Viktor
показати весь коментар25.10.2025 18:16 Відповісти Посилання
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
бабловідсотків від заморожених раш активів, а віддає зброєю...
Питання у тій срані що йому лійконула - якщо це команда гівнотролів - фіг з ним. Та якщо це представники мудрого наріду - то такий їх відсоток не надає оптимізму...
хвала ОПі!
з ЗЄ ми паБєдім !
ура, таваріщі!
гіп-гіп!
.
Коли ти в 5 раз менший ти як президент маєш це враховувати, не 3 роки триндіти про каву в ялті, відкидати переговори які б зберегли тисячі й тисячі життів та кілометрів.
шо ви чіпляєтеся до людей?
Українці повинні захищати Україну від українчиків. Бо українчики - це тварючки набагато небезпечніші, ніж кацапська сарана.
щє обзовіть тих вонючих кацапнявих голодранців другою армією світу..