Армия РФ продвинулась в трех областях, – DeepState. КАРТЫ
Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в трех областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Зверево (Покровский район Донецкой области), Новогригорьевки (Пологовский район Запорожской области) и Новоселовки (Синельниковский район (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.
Зверево
Новогригорьевка
Новоселовка
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
Коли ти в 5 раз менший ти як президент маєш це враховувати, не 3 роки триндіти про каву в ялті, відкидати переговори які б зберегли тисячі й тисячі життів та кілометрів.
щє обзовіть тих вонючих кацапнявих голодранців другою армією світу..