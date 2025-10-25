РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине Продвижение рф
3 641 20

Армия РФ продвинулась в трех областях, – DeepState. КАРТЫ

мапи

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в трех областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Зверево (Покровский район Донецкой области), Новогригорьевки (Пологовский район Запорожской области) и Новоселовки (Синельниковский район (Днепропетровская обл.)", - говорится в сообщении.

Зверево

Дипстейт

Новогригорьевка

Дипстейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили россиян вблизи Кучерова Яра. Враг продвинулся в Покровском районе Донецкой области и на Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Новоселовка

Дипстейт

Также смотрите: ВСУ восстановили позиции на Покровском направлении. РФ оккупировала Полтавку на Запорожье и имеет продвижение, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3691) Донецкая область (11074) Покровский район (1116) Пологовский район (194) Новогригоровка (2) Зверево (7) DeepState (316)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
"Це ІПСО"!
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
показать весь комментарий
25.10.2025 18:12 Ответить
+8
навіть не генштаб, а телемарафон!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:19 Ответить
+7
Дістав вже конкретно цей недолугий Deepstate! Хай ідуть на фронт, а не з інтернета беруть свою інформацію. Вже неодноразово було спростування після їхньої брехні. Інформувати повинен тільки Генштаб!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Це ІПСО"!
Чекаю відосик найвеличнішого .... про перемоги
показать весь комментарий
25.10.2025 18:12 Ответить
а де просунились ми? хфельдмаршал Зеля буде до Києва, як кутузов до мацкви рачки сунутися? Тільки Україна не параша, відсидіти у Львові не вийде
показать весь комментарий
25.10.2025 18:13 Ответить
Контролюйте уважно і далі.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:55 Ответить
Дістав вже конкретно цей недолугий Deepstate! Хай ідуть на фронт, а не з інтернета беруть свою інформацію. Вже неодноразово було спростування після їхньої брехні. Інформувати повинен тільки Генштаб!!!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:14 Ответить
так не дивися навіть в ту сторону - читай тільки Генштаб!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:16 Ответить
навіть не генштаб, а телемарафон!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:19 Ответить
Дійсно. Саме цікаве, що визволення нашої території ВСУ показують з запізненням десь у тиждень , зато кожна посадка й кущ, в які забігли рашисти , через кілька годин , ще їх зетніки нічого не вспіли написати. Таке враження, що відмічають тільки здобутки рашистів.
показать весь комментарий
25.10.2025 19:00 Ответить
це не DeepState!!! це просто якийсь недружній, як до зєліного ж оп-ісу, так і до його ж гєнштабу ШІ!! весь нарід, згуртований особисто дєрьмаком та його вірним прєзіком, навколо своїх слуг, висловлює непохитну віру та надію, що цей гад ШІ буде знайдений та посажений за свої іпсо - на палю!!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:20 Ответить
73 дебільних % від 40%, що прийшли на вибори в 2019 і ті, що досі ще залишаються живими, радіють зараз своєму вибору. Так, дегенерати?!?!?!?
показать весь комментарий
25.10.2025 18:25 Ответить
а 60% сиділи дома і не цікавилися політикою?
показать весь комментарий
25.10.2025 18:32 Ответить
Зачотне питання!
показать весь комментарий
25.10.2025 18:39 Ответить
Суцільня брехня від "Дікстейт". Тільки ж була новина, що 82 ДШБр звільнила село.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:25 Ответить
а де план пабеды, давно наполеон пархатый с ним не носился
показать весь комментарий
25.10.2025 18:34 Ответить
А ті що плескали фігляру в ладоні після кожного його висеру про кордони 1991 відкидаючи реальність, елементарну математику
Коли ти в 5 раз менший ти як президент маєш це враховувати, не 3 роки триндіти про каву в ялті, відкидати переговори які б зберегли тисячі й тисячі життів та кілометрів.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:46 Ответить
Все йде по плану. По оманському плану
показать весь комментарий
25.10.2025 18:36 Ответить
На жаль так звана українська влада не хоче помічати цього ,їм краще говорити про міфічні томагавки ,вся ця влада прагне одного щоб ні за що не відповідати.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:36 Ответить
Наша земля, - нам її захищати! Путіністів на лаву підсудних! Час перемагати, а не читати діпстейт повідомлення про ситуацію на фронті.
показать весь комментарий
25.10.2025 18:45 Ответить
А сколько лично вашей земли?
показать весь комментарий
25.10.2025 19:10 Ответить
"друга армія світу" за рік просунулася на 3 км!
щє обзовіть тих вонючих кацапнявих голодранців другою армією світу..
показать весь комментарий
25.10.2025 19:12 Ответить
 
 