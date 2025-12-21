1 716 1
Оккупанты продвинулись в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются по двум направлениям в Донецкой области и вблизи Гуляйполя в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвигается враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Дроновки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Резниковки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Новоэкономического (Покровский р-н, Донецкая обл.) и Гуляйполя (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее аналитики проекта DeepState заявили, что существует риск потери города Гуляйполе Запорожской области. Группа офицеров 102-й бригады территориальной обороны подговаривают некоторых бойцов на самовольное оставление позиций.
Yurka Gagarin
