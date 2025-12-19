Є ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі через саботаж деяких офіцерів 102 бригади ТрО, - DeepState

Аналітики проєкту DeepState заявили, що існує ризик втрати міста Гуляйполе Запорізької області. Група офіцерів 102-ї бригади територіальної оборони підмовляють деяких бійців на самовільне залишення позицій.

Про це йдеться у повідомленні DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Бійців ТрО прийняли за ворога

Аналітики опублікували світлину, де українських бійців з 102 бригади ТрО спочатку було прийнято за ворожих штурмовиків, на них навели артилерію. Але завдяки тому, що вчасно вдалося перевірити приналежність, то лише дивом вдалося уникнути дружнього вогню, пише проєкт.

Водночас, зараз ситуацію намагаються врятувати елітні 1-й окремий штурмовий полк, 225 ОШП, 33 ОШП, а також батальйонна тактична група 154 окремої механізованої бригади та 25 прикордонний загін.

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Офіцери заохочують СЗП

"Але це все не матиме сенсу, якщо не буде бригади, яка зможе тримати дану ділянку. Понесені в кінці листопада втрати у штурмових військах в рази перевищують ті, якби підрозділи узгоджували відхід", - наголошується у повідомленні.

DeepState повідомив, що у бригаді є група офіцерів, які заохочують самовільне залишення позицій (СЗП). Крім цього, за даними проєкту, там не знають обстановку у сусідніх батальйонах, думаючи, що сусіди стоять, а вони вже за межами області.

"Ротні зі 102-ї бригади на власному прикладі намагаються утримати людей. Відомо, що є і поранені командири рот на позиціях", - пишуть аналітики.

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Деяким активістам надсилають російські фейки

У DeepState додали, що активістам показують відео, на якому бійці одного підрозділу нібито "б’ють бійців іншого на кривій українській мові та кричать назву свого полку":

"Цирк, але воно створює велику тривогу у родин тих, хто зараз на передньому краю".

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