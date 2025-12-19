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Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
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Є ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі через саботаж деяких офіцерів 102 бригади ТрО, - DeepState

DeepState заявило про ризик втрати Гуляйполя на Запоріжжі - що сталося

Аналітики проєкту DeepState заявили, що існує ризик втрати міста Гуляйполе Запорізької області. Група офіцерів 102-ї бригади територіальної оборони підмовляють деяких бійців на самовільне залишення позицій.

Про це йдеться у повідомленні DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Бійців ТрО прийняли за ворога

Аналітики опублікували світлину, де українських бійців з 102 бригади ТрО спочатку було прийнято за ворожих штурмовиків, на них навели артилерію. Але завдяки тому, що вчасно вдалося перевірити приналежність, то лише дивом вдалося уникнути дружнього вогню, пише проєкт.

  • Водночас, зараз ситуацію намагаються врятувати елітні 1-й окремий штурмовий полк, 225 ОШП, 33 ОШП, а також батальйонна тактична група 154 окремої механізованої бригади та 25 прикордонний загін.

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Офіцери заохочують СЗП

"Але це все не матиме сенсу, якщо не буде бригади, яка зможе тримати дану ділянку. Понесені в кінці листопада втрати у штурмових військах в рази перевищують ті, якби підрозділи узгоджували відхід", - наголошується у повідомленні.

DeepState повідомив, що у бригаді є група офіцерів, які заохочують самовільне залишення позицій (СЗП). Крім цього, за даними проєкту, там не знають обстановку у сусідніх батальйонах, думаючи, що сусіди стоять, а вони вже за межами області.

"Ротні зі 102-ї бригади на власному прикладі намагаються утримати людей. Відомо, що є і поранені командири рот на позиціях", - пишуть аналітики.

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Деяким активістам надсилають російські фейки

У DeepState додали, що активістам показують відео, на якому бійці одного підрозділу нібито "б’ють бійців іншого на кривій українській мові та кричать назву свого полку": 

"Цирк, але воно створює велику тривогу у родин тих, хто зараз на передньому краю".

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Автор: 

Гуляйполе (249) Запорізька область (5054) Пологівський район (433) DeepState (551) 102 окрема бригада територіальної оборони (4)
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Топ коментарі
+29
......а здається проблема що Головнокомандович клоун
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19.12.2025 19:16 Відповісти
+20
При Залужному ми «здали» весь Південь, з усіма його містами, Сєверодонецьк, Лисичанськ і Бахмут. А також провели програшний контрнаступ. Не говорю нічого поганого про Залужного, просто для порівняння. Якщо ви шукаєте зраду.
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19.12.2025 19:38 Відповісти
+19
Не брешіть на 102 бригаду, її піхота оставила позиції після того як за її спинами поставили штурмовиків Манька, а ті почали стріляти по всьому що шевелиться без ідентифікації цілей. Тому питання не до 102 бригади а до штурмовиків Манька.
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19.12.2025 19:22 Відповісти

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