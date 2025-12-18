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Ворог просунувся у Гуляйполі та поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки (Донецька область) та у Гуляйполі (Запорізька область)", - ідеться у повідомленні.
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Судити, нарешті, кучму, що все поздавав ворогу аж до літаків і всього, що летить далі 100 км.
А ні, то не класти даремно людей і хоча б намагатись йти на перемовини, перестати посилатись на каву в Ялті і записи про НАТО, куда нас ніхто не збирається брати, і дивитись правді в обличчя і чесно сказати людям, яка ситуація, назвати втрати, реальні перспективи з точки зору міжнародних експертів і, нехай люди в цій ситуації самі вирішують, що їм робити.. От тоді, може, і іноземні партнери зачухаються, бо розуміють, що вони наступні! Така моя думка!