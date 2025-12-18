УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3878 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
5 122 10

Ворог просунувся у Гуляйполі та поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають просування у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никонорівки, Панківки (Донецька область) та у Гуляйполі (Запорізька область)", - ідеться у повідомленні.

Дронівка

Також читайте: Ворог окупував Серебрянку та має просування в районі Сіверська, - DeepState. КАРТА

Панківка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог штурмує Гуляйполе і Степногірськ, але закріпитися не може, - Волошин

Гуляйполе

Автор: 

Гуляйполе (249) Запорізька область (5054) Донецька область (11413) Бахмутський район (859) Краматорський район (1303) Покровський район (1799) Пологівський район (432) Дронівка (26) Никонорівка (6) Панківка (8) війна в Україні (8647) DeepState (551)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
зменшити бронь ментів з 90% до 30%, інших силовиків теж, муніципальну охорону і міську варту всю розбронювати, ще декілька років тому взагалі жили без них, приватних охоронців залишити відсотків 20, решту розбронювати, ДСО - не знайомий з ситуацією, але половину точно можно, викликати на ВЛК всіх офіцерів і молодих відставників, як придатні, переглянути вакансії за восом і званням, підходять - мобілізувати, ні - теж мобілізувати, але туди, де потрібно - в піхоту, штурмовики, он як був Чорнобилі, вони гребли лопатами пісок і не казали, що можуть тільки командувати, а зараз їх мільйони після кафедр тільки, а молодих відставників 178 тис., чинуш та їхніх дітей мобілізувати на загальних підставах, почати перевіряти круті джипи із биками із ксівами, якими заставлено все місто більше ніж до війни, а не тільки пішоходів бомжуватого вигляду, щоб квартал і дізель показово вийшов і реально відправився на фронт, щоб ТЦКшники не били і не вбивали людей, а за це їх всіх карали і жорсткіше ніж звичайних людей, які не мають влади і повноважень, а не навпаки, вбили Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли, Танчика - живого місця не залишили садюги і ніхто не покараний! Це звірі, і вони ходять серед нас і можливо, знову катують людей, чим вони тоді відрізняються від кацапів, якщо так. Ввести сувору відповідальність для ВЛК, якщо тягнуть на величезні навантаження і на фронт хвору людину, яка там вмирає від серйозного захворювання, що вже було на момент ВЛК. Скасувати спецпенсії і спрямувати гроші на дрони, припинити красти, люструвати суддів і прокурорів, посадити міндичів, умєрових, галушенків, шурму і всіх крадіїв, зупинити всі не аварійні будівництва доріг, озеленення, перекладання плитки і т.д. і теж спрямувати це все на дрони. Про ультиматум Заходу щодо далекобійної зброї я написав в кінці першого поста. Чим шантажувати - в нас є ядерні станції і ядерні відходи, це підказка на крайній випадок, що з цими обʼєктами може статись на війні..
Судити, нарешті, кучму, що все поздавав ворогу аж до літаків і всього, що летить далі 100 км.
А ні, то не класти даремно людей і хоча б намагатись йти на перемовини, перестати посилатись на каву в Ялті і записи про НАТО, куда нас ніхто не збирається брати, і дивитись правді в обличчя і чесно сказати людям, яка ситуація, назвати втрати, реальні перспективи з точки зору міжнародних експертів і, нехай люди в цій ситуації самі вирішують, що їм робити.. От тоді, може, і іноземні партнери зачухаються, бо розуміють, що вони наступні! Така моя думка!
показати весь коментар
19.12.2025 02:31 Відповісти
+3
Поки наші друзі в європі і за прекрасним океаном ведуть не потрібні дискусії, шукають під столом якогось консенсусу, то пів України не буде і не буде тих українських героїв, які змогли б захищати не тільки Україну, а й засцяну європу.
показати весь коментар
19.12.2025 05:47 Відповісти
+3
Більшість лампасів, коли віщують інформацію (бо тупі від природи), не розуміють її. Приклад Сирський- в паРаші на фронті близько 710тисяч і ця цифра стала, бо не хватає ресурсу. Він же, та віщуни з ген.штабу- треба більше мобілізовувати, бо на всіх напрямках кількість росіян переважає. Офіційні данні- 1.2млн- військовослужбовців ВСУ+ спец.призначенці+нац.гвардія. Мене беруть сумніви- наших менше на фронті, коли лаптей 700тис, то нехай наших 500тис. Питання, де подівся 1млн, чи він тільки на бумазі. Чи більш крамольне питання, нас також чисельність, то куди ви суки людей діваєте.
показати весь коментар
19.12.2025 11:12 Відповісти

Завантаження...

 
 