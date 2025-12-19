РУС
2 452 5

Враг продвинулся в Гуляйполе и вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки, - DeepState. КАРТА

Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг продвинулся вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки (Донецкая область) и в Гуляйполе (Запорожская область)", - говорится в сообщении.

Дроновка

Читайте также: Враг оккупировал Серебрянку и продвигается в районе Северска, - DeepState. КАРТА

Панковка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин

Гуляйполе

Гуляйполе (135) Запорожская область (3900) Донецкая область (11655) Бахмутский район (716) Краматорский район (933) Покровский район (1455) Пологовский район (285) Дроновка (4) Заповедное (2) Панковка (7) война в Украине (7277) DeepState (388)
зменшити бронь ментів з 90% до 30%, інших силовиків теж, муніципальну охорону і міську варту всю розбронювати, ще декілька років тому взагалі жили без них, приватних охоронців залишити відсотків 20, решту розбронювати, ДСО - не знайомий з ситуацією, але половину точно можно, викликати на ВЛК всіх офіцерів і молодих відставників, як придатні, переглянути вакансії за восом і званням, підходять - мобілізувати, ні - теж мобілізувати, але туди, де потрібно - в піхоту, штурмовики, он як був Чорнобилі, вони гребли лопатами пісок і не казали, що можуть тільки командувати, а зараз їх мільйони після кафедр тільки, а молодих відставників 178 тис., чинуш та їхніх дітей мобілізувати на загальних підставах, почати перевіряти круті джипи із биками із ксівами, якими заставлено все місто більше ніж до війни, а не тільки пішоходів бомжуватого вигляду, щоб квартал і дізель показово вийшов і реально відправився на фронт, щоб ТЦКшники не били і не вбивали людей, а за це їх всіх карали і жорсткіше ніж звичайних людей, які не мають влади і повноважень, а не навпаки, вбили Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли, Танчика - живого місця не залишили садюги і ніхто не покараний! Це звірі, і вони ходять серед нас і можливо, знову катують людей, чим вони тоді відрізняються від кацапів, якщо так. Ввести сувору відповідальність для ВЛК, якщо тягнуть на величезні навантаження і на фронт хвору людину, яка там вмирає від серйозного захворювання, що вже було на момент ВЛК. Скасувати спецпенсії і спрямувати гроші на дрони, припинити красти, люструвати суддів і прокурорів, посадити міндичів, умєрових, галушенків, шурму і всіх крадіїв, зупинити всі не аварійні будівництва доріг, озеленення, перекладання плитки і т.д. і теж спрямувати це все на дрони. Про ультиматум Заходу щодо далекобійної зброї я написав в кінці першого поста. Чим шантажувати - в нас є ядерні станції і ядерні відходи, це підказка на крайній випадок, що з цими обʼєктами може статись на війні..
Судити, нарешті, кучму, що все поздавав ворогу аж до літаків і всього, що летить далі 100 км.
А ні, то не класти даремно людей і хоча б намагатись йти на перемовини, перестати посилатись на каву в Ялті і записи про НАТО, куда нас ніхто не збирається брати, і дивитись правді в обличчя і чесно сказати людям, яка ситуація, назвати втрати, реальні перспективи з точки зору міжнародних експертів і, нехай люди в цій ситуації самі вирішують, що їм робити.. От тоді, може, і іноземні партнери зачухаються, бо розуміють, що вони наступні! Така моя думка!
19.12.2025 02:31 Ответить
Поки наші друзі в європі і за прекрасним океаном ведуть не потрібні дискусії, шукають під столом якогось консенсусу, то пів України не буде і не буде тих українських героїв, які змогли б захищати не тільки Україну, а й засцяну європу.
19.12.2025 05:47 Ответить
Угу. Не буде про що вести перемовини бо москалі не рахуючи власних втрат захоплять все що вимагали віддати без бою.
19.12.2025 06:32 Ответить
бо єдиний варіант вижити - перемогти їх на полі бою. Інакше вони всіх вб'ють у підсумку. Нема вже стільки незайманих для жертвоприношення, щоб вгамувати апетит дракона. Апетит вже такий, що і нас всіх не вистачить.
19.12.2025 07:18 Ответить
я знаю як зробити раз і назавжди реформу суду прокуратури сбу і млн інших бесполєзних чинуш, в кожному ТЦК вже навіть клітка підготовлена
19.12.2025 08:52 Ответить
 
 