2 452 5
Враг продвинулся в Гуляйполе и вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки, - DeepState. КАРТА
Российские оккупанты продвигаются в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Дроновки, Никоноровки, Панковки (Донецкая область) и в Гуляйполе (Запорожская область)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Судити, нарешті, кучму, що все поздавав ворогу аж до літаків і всього, що летить далі 100 км.
А ні, то не класти даремно людей і хоча б намагатись йти на перемовини, перестати посилатись на каву в Ялті і записи про НАТО, куда нас ніхто не збирається брати, і дивитись правді в обличчя і чесно сказати людям, яка ситуація, назвати втрати, реальні перспективи з точки зору міжнародних експертів і, нехай люди в цій ситуації самі вирішують, що їм робити.. От тоді, може, і іноземні партнери зачухаються, бо розуміють, що вони наступні! Така моя думка!