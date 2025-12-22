РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8393 посетителя онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 156 1

Враг оккупировал Звановку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Враг оккупировал Звановку (Бахмутский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Свято-Покровского (Бахмутский район, Донецкая область), Пазено (Бахмутский район, Донецкая область), Орехово-Василевки (Бахмутский район, Донецкая область) и в Федоровке (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в двух районах Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Обновленные карты

карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState
карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (11681) Бахмутский район (726) Звановка (4) Орехово-Василевка (2) Пазено (2) Федоровка (3) Свято-Покровское (3) DeepState (391)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З такими партнерами, домовленостями і мирними планами виродки скоро половину України окупують
показать весь комментарий
22.12.2025 08:21 Ответить
 
 