Враг оккупировал Звановку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Враг оккупировал Звановку (Бахмутский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Свято-Покровского (Бахмутский район, Донецкая область), Пазено (Бахмутский район, Донецкая область), Орехово-Василевки (Бахмутский район, Донецкая область) и в Федоровке (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

