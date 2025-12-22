Враг оккупировал Звановку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвинулись в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Враг оккупировал Звановку (Бахмутский район, Донецкая область), а также продвинулся вблизи Свято-Покровского (Бахмутский район, Донецкая область), Пазено (Бахмутский район, Донецкая область), Орехово-Василевки (Бахмутский район, Донецкая область) и в Федоровке (Бахмутский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты
