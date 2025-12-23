Около 100 оккупантов РФ вошли в Грабовское на Сумщине, - Трегубов

Российские подразделения численностью около 100 человек атаковали село Грабовское и пытаются закрепиться на его юге и продвинуться в направлении населенного пункта Рясне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил начальник отдела коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он отметил, что атака была внезапной, по состоянию на данный момент в селе продолжаются боевые действия.

По словам Трегубова, российские подразделения пытаются закрепиться в южной части Грабовского.

"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли массированный удар дронами по Сумской области: перебои с электричеством

Проблема приграничных сел

Трегубов подчеркнул, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с Россией, остаются уязвимыми.

По его словам, обезопасить такие села возможно только при условии создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь территории РФ, что сделало бы невозможным внезапные пехотные проникновения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись возле Юнаковки в Сумской области и Свято-Покровского в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало?