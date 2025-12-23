РУС
1 965 20

Около 100 оккупантов РФ вошли в Грабовское на Сумщине, - Трегубов

Около 100 российских военных вошли в село Грабовское в Сумской области.

Российские подразделения численностью около 100 человек атаковали село Грабовское и пытаются закрепиться на его юге и продвинуться в направлении населенного пункта Рясне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил начальник отдела коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.

Он отметил, что атака была внезапной, по состоянию на данный момент в селе продолжаются боевые действия.

По словам Трегубова, российские подразделения пытаются закрепиться в южной части Грабовского.

"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", - отметил он.

Проблема приграничных сел

Трегубов подчеркнул, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с Россией, остаются уязвимыми.

По его словам, обезопасить такие села возможно только при условии создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь территории РФ, что сделало бы невозможным внезапные пехотные проникновения.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
  • 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.

Сумская область (3913) Сумский район (494) Грабовское (12) Рясное (2)
Голову ДПСУ у відставку і під трибунал. ДПСУ зобов'язана вести розвідку і попереджати такі напади. Це повний провал ДПСУ як державної служби! Потрібно вивести ДПСУ з підпорядкування МВС і підпорядкувати Генштабу ЗСУ.
23.12.2025 13:00 Ответить
+10
як????
як, ****, 100 підарів зайшли через лбз????
нема ніяких фортифікацій?
нема ніяких блокпостів?
де наша розвідка?
хто ті 13 довбойобів, типу воїни з убд, що були в декілька сотнях метрів від підарів?
поясніть мені, як це сталося, блд!!!

кордон з бєлорсією такий же дірявий як у 2022?
23.12.2025 13:03 Ответить
+7
То труби, то туман, то переодягнуті а тепер "раптово". По всьому 563-км кордону області ідуть різної інтенсивності бої, орки заявляли про санітарну зону а тут придумали отмазку "раптово".
23.12.2025 13:04 Ответить
Прориву немає. Угу
23.12.2025 12:59 Ответить
Мінних полів також немає, як і укріплень ... Міндіч з Ізраїлю може підтвердити .
23.12.2025 13:46 Ответить
Голову ДПСУ у відставку і під трибунал. ДПСУ зобов'язана вести розвідку і попереджати такі напади. Це повний провал ДПСУ як державної служби! Потрібно вивести ДПСУ з підпорядкування МВС і підпорядкувати Генштабу ЗСУ.
23.12.2025 13:00 Ответить
Ніззя! Хто тоді буде забезпечувати безперешкодний перетин кордону для мітічей і подібної зеленої швалі
23.12.2025 13:23 Ответить
як????
як, ****, 100 підарів зайшли через лбз????
нема ніяких фортифікацій?
нема ніяких блокпостів?
де наша розвідка?
хто ті 13 довбойобів, типу воїни з убд, що були в декілька сотнях метрів від підарів?
поясніть мені, як це сталося, блд!!!

кордон з бєлорсією такий же дірявий як у 2022?
23.12.2025 13:03 Ответить
Та фігня, обміняємо на курську волость.
Так казав голобородько, а він же нелох і нетряпка, еге ж?
23.12.2025 13:08 Ответить
там кордону як такого нема - одне село розділене навпіл - Грабовське і Старосілля.вони мабуть і бухали разом - погранци з кацапами.
23.12.2025 13:27 Ответить
То труби, то туман, то переодягнуті а тепер "раптово". По всьому 563-км кордону області ідуть різної інтенсивності бої, орки заявляли про санітарну зону а тут придумали отмазку "раптово".
23.12.2025 13:04 Ответить
"...а тепер "раптово"...
Вєраломно бєс аб'явлєнія вайни...
23.12.2025 13:10 Ответить
За його словами, убезпечити такі села можливо лише за умови створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб території РФ, що унеможливило б раптові піхотні проникнення.

тобто, тиловий щур трегубов знає, як боротися, але нахйя воно комусь потрібно?
23.12.2025 13:17 Ответить
А замінувати весь кордон до бісової матері?
23.12.2025 13:12 Ответить
Шо значить "замінувати"? А як орати/сіяти? Як худобу випасати? А "малий прикордонний рух" ("до куми", "к мамє, брату, свату...")? А "беспошлінноє пєрємєщєніє падакцизних таваров народаво упатрєблєнія"? Ви хочете, щоб у прикордонні взагалі життя припинилося?
23.12.2025 13:37 Ответить
Так всі прикордонники біля тиси, перевиконують план ловлі "злісних ухилянтів" на Сумщині ще й вбити можуть, ви що , з глузду з'їхали?!
23.12.2025 13:16 Ответить
Якою мовою говорили ці 100 окупантів?
23.12.2025 13:16 Ответить
Походу ДПСУ *******, які ефективні.

Туди Міндічі пачками вільно виїзджають, сюди кацапи табунами заходять. Прикордонник наш не спить...

А от на Тисі іде запекла боротьба. Там все легко та приємно з відосиками та фоточками.
23.12.2025 13:20 Ответить
Нуууу....
Хто на кого вчився......
23.12.2025 13:25 Ответить
Він зазначив, що атака була раптовою
Ну авжеж, у нас вже мир і ми не знали що рашисти полізуть в Україну і готувались до Різдва. А тепер представте що ви підписали так звану ''мирну угоду'', тьху, даже слово це гидко вимовляти, а рашисти пішли раптово в атаку по вссьому кордоні від Волині до Одеси, і через скільки часу ''гаранти безпеки'' відреагують, проведуть консультації і зберуть війська щоб зупинити і вибити їх назад? Вам самим хоч в це віриться що хтось пришле свою армію воювати за Україну?
23.12.2025 13:21 Ответить
Треба робити санітарну зону вглиб рф, км на 10(докуди долітають дрони). Всі села/дерьовні в санітарнй зоні мають бути знищені дронами/артою. В цій зоні не повинні жити цивільні. Всяке тіло яке рухається санітарною зоною має бути атаковано. В такому разу не буде ніяких "раптово"
23.12.2025 13:27 Ответить
Переправляти "ухилянтів" через західний кордон потужна ДПСУ не дасть, зате вторгення 100 кацапів на східному кордоні трапилось для них "раптово".
23.12.2025 13:43 Ответить
 
 