Около 100 оккупантов РФ вошли в Грабовское на Сумщине, - Трегубов
Российские подразделения численностью около 100 человек атаковали село Грабовское и пытаются закрепиться на его юге и продвинуться в направлении населенного пункта Рясне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студія" сообщил начальник отдела коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов.
Он отметил, что атака была внезапной, по состоянию на данный момент в селе продолжаются боевые действия.
По словам Трегубова, российские подразделения пытаются закрепиться в южной части Грабовского.
"Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их из занимаемых позиций. В селе продолжаются бои", - отметил он.
Проблема приграничных сел
Трегубов подчеркнул, что населенные пункты, расположенные непосредственно на границе с Россией, остаются уязвимыми.
По его словам, обезопасить такие села возможно только при условии создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь территории РФ, что сделало бы невозможным внезапные пехотные проникновения.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не о масштабном прорыве.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество отреагировать на похищение Россией 50 гражданских лиц из населенного пункта Грабовское в Сумской области.
- 22 декабря президент Владимир Зеленский рассказал, что среди 52 гражданских лиц, которых российские оккупанты вывезли из села Грабовское в Сумской области, были дети. Также в плен РФ попали украинские военнослужащие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як, ****, 100 підарів зайшли через лбз????
нема ніяких фортифікацій?
нема ніяких блокпостів?
де наша розвідка?
хто ті 13 довбойобів, типу воїни з убд, що були в декілька сотнях метрів від підарів?
поясніть мені, як це сталося, блд!!!
кордон з бєлорсією такий же дірявий як у 2022?
Так казав голобородько, а він же нелох і нетряпка, еге ж?
Вєраломно бєс аб'явлєнія вайни...
тобто, тиловий щур трегубов знає, як боротися, але нахйя воно комусь потрібно?
Туди Міндічі пачками вільно виїзджають, сюди кацапи табунами заходять. Прикордонник наш не спить...
А от на Тисі іде запекла боротьба. Там все легко та приємно з відосиками та фоточками.
Хто на кого вчився......
Ну авжеж, у нас вже мир і ми не знали що рашисти полізуть в Україну і готувались до Різдва. А тепер представте що ви підписали так звану ''мирну угоду'', тьху, даже слово це гидко вимовляти, а рашисти пішли раптово в атаку по вссьому кордоні від Волині до Одеси, і через скільки часу ''гаранти безпеки'' відреагують, проведуть консультації і зберуть війська щоб зупинити і вибити їх назад? Вам самим хоч в це віриться що хтось пришле свою армію воювати за Україну?